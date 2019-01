Sokolovsko – Bolševník lze ničit buď mechanicky, chemicky nebo za pomoci skotu či ovcí.

Další zamoření bolševníkem velkolepým v obcích na Sokolovsku hlásí předseda sdružení Natura 99 Jiří Korbel. Ten tvrdí, že výskyt bolševníku je hrozivý, a to nejen na Sokolovsku.

„V nynější době jsem se nejvíce zaměřil na oblast Dolních Niv, potom obec Prameny a likviduji bolševník rovněž u vodní nádrže Horka,“ uvedl Korbel. Ten upozorňuje, že Karlovarský kraj zatím nepřipravuje změnu legislativy, jež by zjednodušila udělování sankcí nezodpovědným vlastníkům pozemků.

„Podle mého názoru je v současné době již zákon postaven preventivně, tak aby zajišťoval omezení šíření této rostliny. Ale změnu by rozhodně potřeboval kvůli nejednoznačnosti výkladu,“ podotýká Korbel. Podle něj obce nejsou schopné zpracovat žádost o evropskou dotaci na likvidaci rostliny.

„Poukazoval jsem na to, že žádost o evropské peníze by měla být stěžejní záležitostí kraje,“ říká předseda.

Bolševník lze ničit buď mechanicky, chemicky nebo za pomoci skotu či ovcí, kterým bolševník nezpůsobuje zdravotní problémy.

Zato v případě zasažení šťávou z bolševníku u člověka je okamžitě nutné místo omýt proudem vody, nevystavovat přímému slunečnímu svitu a případně také vyhledat lékařskou pomoc.

„Pokud lidé chtějí nahlásit výskyt bolševníku velkolepého, musí to udělat písemně, nestačí pouze e–mailem. Další, i legislativní informace mohou zájemci nalézt na webu www.bolsevnik.estranky.cz,“ uzavírá Korbel.

K. Šujan