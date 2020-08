Karlovy Vary se musejí v současné době vypořádat s padajícími opěrnými zdmi. Ty pravidelně plení městskou pokladnu, protože jejich sanace stojí desítky milionů korun. Naposledy se začala hroutit opěrná zeď pod nemocnicí, jejíž oprava výrazně zpomalí dopravu na jedné z nejfrekventovanějších komunikací města. Dřevěné obložení, které tam podle náměstka Petra Bursíka (ODS) postavily Lázeňské lesy, blokuje už nyní cestu nejen chodcům, ale omezí i počet autobusů městské hromadné dopravy na místní zastávce. „Cestu k autobusové zastávce nechal uzavřít statik. My jsme okamžitě vyhlásili výběrové řízení na sanaci této opěrné zdi. Oprava bude stát 3,7 milionu korun,“ uvedl náměstek Bursík.

Na zastávce MHD nyní může zastavit pouze jeden autobus, což po návratu do normálního silničního provozu po prázdninách bude pro tento úsek, jímž projíždějí autobusy na Vyhlídku, do centra lázní či do Drahovic, pro pasažéry velmi obtížné. Stejně jako pro motoristy, protože tento úsek je kvůli množství aut, stoupání do superzatáčky s odbočkou k nemocnici a především v odpoledních hodinách tvořícím se kolonám aut náročné projet.

Další sanace opěrné zdi čeká město v úseku od bývalého Jara směrem k Lidické ulici. „Letos vyhlásíme výběrové řízení a rekonstrukce je odhadnuta na 30 milionů korun,“ dodal náměstek Bursík.

Karlovy Vary podpírá téměř 2500 opěrných zdí, jejichž celková délka je více než 80 kilometrů. Patří do majetku města. A právě výšková členitost města s sebou nese celou řadu problémů, protože zdi stárnou, svahy ujíždějí a desítka zdí je v havarijním stavu. Město v minulosti provedlo technickou inventuru všech opěrných zdí a potenciálně nebezpečných svahů, z níž vyplynulo, že mezi nejhorší místa patřila například opěrná zeď u Stezky Jeana de Carro v Ondřejské ulici či svah za Vřídelní ulicí.