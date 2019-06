Škody po bleskové bouřce s krupobitím, která zasáhla Karlovarský kraj v noci z pondělí na úterý, začali sčítat v pojišťovnách. Včera je odhadovali na statisíce korun. Větší nápor teprve očekávají. „Zatím máme nahlášených pouze několik málo škod. Počítáme je na jednotky. Očekáváme, že nás budou lidé kontaktovat i v dalších dnech nebo týdnech,“ říká mluvčí pojišťovny Uniqa Eva Svobodová. Podobně je na tom i pojišťovna Generali. „Máme nahlášených devět škod, všechny na havarijním pojištění u aut, a odhadují se na nějakých 300 tisíc korun,“ uvádí mluvčí Generali Jan Marek. Pojišťovny předpokládají, že další škody lidé nahlásí až po víkendu, kdy zjistí rozsah poškození chat nebo chalup.

Hasiči zasahovali v Karlovarském kraji u čtyřiadvaceti událostí. Z toho v devatenácti případech čerpali vodu ze sklepů a jiných prostorů. „Kromě toho jsme uklízeli spadlé stromy a v jednom případě se sesula půda a kamení na silnici,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Sesuv půdy zaměstnal hasiče na silnici mezi Horním Slavkovem a Loktem. Vodu ze zatopených sklepů odčerpávali na Sokolovsku z rodinných domů v Kynšperku, Habartově a Lokti. Voda se po průtrži objevila ve výtahové šachtě v sokolovském domě s pečovatelskou službou, zaplavila i prostory polikliniky v Nejdku na Karlovarsku. V krajském městě pak vyplavila také sklepy několika domů a restaurace.

„Vše bylo kvůli krupobití během pár minut zničené. To jsme tu ještě nezažili,“ říká Monika Slámová z Lomnice. „Kroupy nám potloukly karoserii auta, stejně tak sousedům. Kromě toho máme poničené zahrady a úrodu. Vyhodit můžeme rozmlácené truhlíky i zahradní nábytek, který se doslova rozlítal po zahradě. Rodičům pak kroupy poničily i fasádu na roubence,“ dodala.

Přívalový déšť a kroupy nepoškodily jen zaparkovaná auta anebo úrodu na zahrádkách. Proud vody se valil v Karlových Varech i rozkopanou ulicí Moravská, která podstupuje modernizaci. Bahno teklo směrem ke kostelu. „Po opadnutí vody jsem ho hned šel zkontrolovat. Naštěstí se do něj voda nedostala,“ řekl děkan Římskokatolické farnosti u kostela Máří Magdalény v Karlových Varech Miroslav Chlupsa.

Samotná Moravská ulice dopadla ale daleko hůře. „Hned ráno po té průtrži jsme udělali na stavbě kontrolní den. Proud vody vyplavil štěrk mezi dlažbou. Na druhou stránku nám ale ukázal, co musíme udělat jinak,“ řekl náměstek primátorky Karlových Varů Petr Bursík (ODS). Podle něho se bude muset změnit projekt. „Musíme dodělat příčné kanály přes celou silnici, jinak by se podobné události mohly opakovat. Pak také musíme příčně zabezpečit dlažbu, tak aby nedošlo k jejímu odplavení. Je to sice práce navíc, ale na druhou stranu nám zase práce někde ubude a náklady by měly zůstat stejné,“ doplnil Bursík.

To na Chebsku byl celkem klid. V Chebu spadlo jen pár kapek. Krupobití se objevilo pouze na Mariánskolázeňsku. „Nebylo to ale nic dramatického,“ řekla Pavlína Kaňková. „Šlo spíš o krupky než nějaké větší nadělení. Voda se sice valila po silnici, ale žádné drama,“ popsala situaci v okolí Mariánských Lázní. (jid, hon, bež)