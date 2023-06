Velmi silné bouřky začaly postupovat ve čtvrtek po dvaadvacáté hodině podle údajů meteorologů do západních Čech a severozápadního pohraničí.

Aš to podle Michaely Kolouchové nejdřív jen lehce lízlo.Teď už je situace horší. | Foto: Michaela Kolouchová

„Tak změna, Hazlov u Aše, začíná to. Hřmí a pomalu se zvedá vítr,“ upozornila krátce po 22. hodině na facebooku ČHMÚ Zdeňka Furt TuJe. „Domažlice a ještě kousek a je to tu,“ přidává se Michal Holý. „Aš to jen lehce lízlo,“ hlásila nejdřív Michaela Kolouchová. „Už je to ale horší, vichr a příval,“ doplnila zhruba po půl hodině.

Meteorologové své denní předpovědi zmírňují, přesto však stále varují: „Sondážní měření ukazují podmínky nevhodné pro tornáda, ale v bouřkách se mohou vyskytnout větší kroupy (kolem 2 cm) anebo nárazy větru i přes 25 m/s a přívalové srážky. Na krajní jihozápad území postupuje linie bouřek, na jejímž čele se mohou vyskytnou nárazy větru ojediněle kolem 20 m/s.“ Hlavní část bouřkové aktivity ovšem postupuje západně až severozápadně od nás.

Bouřky postupují do Čech z Německa, kde v podvečer řádila supercela.„Na západě Německa už je situace řádně rozjetá. Pravostáčivá intenzivní supercela by mohla vyprodukovat v této oblasti i tornádo a další nebezpečné jevy,“ hlásil Český hydrometeorologický ústav na svém facebookovém profilu.

Podle nejnovější aktualizace ČHMÚ, vydané po 22.15, další intenzivní bouřka postupuje na západní část Plzeňského kraje a další patrně zasáhne hranici mezi Plzeňským a Jihočeským krajem. „Operativně rozšiřujeme výstrahy na pozorovaný jev - velmi silné bouřky. Jejich hlavním nebezpečím budou kroupy přes 2 cm, nárazy větru i přes 25 m/s a krátkodobé intenzivní srážky,“ uvádějí meteorologové na svém facebookovém profilu.