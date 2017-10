„Božák“ svůj hotel Klínovec neprodá. A hledá partnera

Boží Dar - Neprodáme. S tím se Boží Dar rozloučil se záměrem, že vlastníkem hotelu Klínovec nebude město, ale soukromý vlastník.

Boží DarFoto: DENÍK/Daniel Seifert

„Pondělní zastupitelstvo pověřilo vedení radnice přípravou alternativních návrhů na hledání strategického partnera,“ uvedl Jan Horník, starosta Božího Daru. Dodal, že existují různé alternativy, jak v budoucnu s investorem bude město spolupracovat. „Buď jej bude provozovat sám a městu platit nájem, nebo jen zčásti. Těch možností je více,“ vysvětlil starosta Horník.

Boží Dar neměl podle starosty Horníka problém hotel prodat. Město za něj chtělo získal dvacet milionů, ale podle starosty šly některé nabídky až na třicet milionů.

Od tohoto záměru Boží Dar ale nakonec ustoupil kvůli zjištění, že ne všichni zájemci mají s hotelem takové úmysly, jaké si město představovalo. „Dvě třetiny investorů by hotel koupily s tím, že jej celý předělají na apartmány a ty pak rozprodají.

Nebo by jej koupili, zbourají a postaví zde něco úplně jiného. I přesto, že by platili pokutu, protože hotel Klínovec je kulturní památkou. Prostě by jim to za to stálo. A my jsme neměli jistotu, že bychom se při prodeji strefili správně a hotel by získal majitel, který by dodržel naši představu o jeho dalším fungování,“ doplnil starosta Horník.

Pro ilustraci takového byznysu upřesnil, že v blízké Loučné prodávají developeři jeden metr čtverečný za šedesát tisíc korun, v případě Klínovce by to mohlo být až sto tisíc. „Vrchol Klínovce bychom tak zcela zazdili. A to by byla škoda. My chceme tuto kulturní památku obnovit, ale citlivě. Do sálů například vrátit nástropní kazety a počítáme i s přístavbou, ubytováním a parkovištěm. Projekt zatím máme na obnovu staré části hotelu. Celou opravu bychom sami ale nezvládli, proto hledáme strategického partnera,“ nastínil starosta.

Kdo má vrchol Klínovce, má klíče ke Krušným horám. To byla filozofie Božího Daru, když v roce 2003 kupoval hotel Klínovec za 14 milionů korun. Jenomže na opravu zchátralého komplexu, která je odhadnuta na 200 milionů korun, už Božídarští síly neměli. „Je to nad naše možnosti,“ vysvětlil starosta Jan Horník v roce 2016 důvod, proč město hotel původně nabídlo k prodeji.