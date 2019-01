Boží Dar – Hotel na krušnohorském Klínovci je natolik zchátralý, že bude Boží Dar jako jeho vlastník patrně usilovat o jeho demolici.

Klínovec. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Vraný

Objekt, jehož počátky sahají do roku 1893, je od roku 2003 uzavřený. Ve špatném stavu už byl ovšem dlouho předtím, když se ho snažil po nějaký čas provozovat předchozí majitel. „Rekonstrukce budovy by byla tak drahá, že by ji stejně asi nikdo nezaplatil. Uvolněné místo by mohlo sloužit pro jiný objekt," řekl novinářům božídarský starosta Jan Horník (nez.).

Boží Dar se snaží získat peníze na opravu hotelu už několik let, zatím však bez úspěchu. Náklady na rekonstrukci jsou přitom odhadovány na minimálně 200 až 300 milionů korun. Špatný stav konstrukce objektu se naplno projevil hned po zahájení opravy rozhledny, která s ním přímo sousedí.

„Když dělníci začali rozebírat původní konstrukci věže, začala se bortit část hotelu, která k ní v minulosti byla přistavěna. Zdivo bylo provizorně zabezpečeno, situaci to však úplně neřeší," uvedl starosta.

Z detailní prohlídky budovy podle Horníka vyplynulo, že na stavu hotelu se nejvíce podepsaly postupné přístavby v minulých desetiletích a také neodborné zásahy do původní hrázděné konstrukce. Stavba přestala takříkajíc dýchat, což bylo vynikající prostředí pro vlhkosti a plísně. O stavu hotelu chce Boží Dar jednat s památkáři. Ti si ale nedovedou představit, že by mohla být stavba zbořena.

„S tím ještě nikdo nepřišel. Zatím mohu říci, že budeme proti," řekl Miroslav Perout z Národního památkového ústavu v Lokti.

Boží Dar koupil hotel v roce 2003 za 14 milionů korun od společnosti Moon. Hotel předtím do roku 1991 vlastnil Jáchymov jako historický majetek. Za 25 milionů Kč ho poté prodal firmě Interconex, která po zaplacení 18 milionů Kč nabídla objekt dále k prodeji. Získal ho Český národní investiční majetkový fond a posléze ho obstavila banka. Od ní koupila hotel firma Moon.

„Ta ho zbavila všech různých zástav a pokusila se ho provozovat formou pronájmu. Ani tento pokus ale nevyšel," konstatoval Horník.

Na Klínovci letos alespoň začala několik let připravovaná obnova historické rozhledny. Boží Dar jako vlastníka objektu přijde oprava na 10,8 milionu korun. Původní věž z roku 1884, která byla vážně poškozena a navíc vychýlena od svislé osy skoro o půl metru, už dělníci rozebrali. Nyní vzniká nová deska pro základ věže a nový tubus, jenž bude opět obložen kameny. Oprava rozhledny má skončit příští rok na podzim. Do té doby bude opravena i silnice, která na Klínovec vede.