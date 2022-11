Velmi oblíbenou turistickou destinaci Boží Dar čeká další zimní sezóna. Právě Boží Dar je srdcem západočeského Krušnohoří a denně sem přijíždějí stovky turistů, a to nejen v zimě, ale v posledních letech počet návštěvníků výrazně neklesá ani v letních měsících. Drtivá většina sem přijíždí na jednodenní výlety a potřebuje někde zaparkovat. Nebylo proto nic mimořádného, že doprava v tomto nejvýše položeném českém městečku kvůli parkování kolabovala. Situace se během posledních dvou let ale díky zjednosměrnění ulic značně uklidnila. Přesto vedení Božího Daru chce udělat takové změny, které by návštěvníkům hor nabídly lepší podmínky.

"Díky zjednosměrnění ulic se situace u nás radikálně zlepšila. Většina řidičů se chová řádně a parkuje na veřejných parkovištích. Pouze asi čtyři procenta lidí značky nedodržuje a jsou schopni auto zaparkovat kdekoliv. Je jim jedno, že auto postaví do obytné zóny na místo někomu, kdo ho má rezervované a zaplacené. Na tyto řidiče se v poslední době zaměřujeme. A nejde jen o Pražany či Středočechy, ale i Karlovaráky, kterým je jedno, že svým nerespektováním způsobují jiným problémy," říká božídarský starosta Jan Horník, který upozorňuje, že parkovacích míst je přitom na Božím Daru dostatek. Na městských parkovištích jich je 600, po dvou stovkách pak mají dva místní skiareály, což dává dohromady rovnou tisícovku.

"Chceme jít ale s dobou a jsme si vědomi toho, že technika našeho parkovacího systému a i software jsou zastaralé, a proto dochází k častým poruchám. V tuto chvíli je možné v automatech zaplatit maximálně kartou. Proto chceme systém vyměnit, aby se parkovné mohlo nově platit třeba mobilním telefonem nebo přes internet na dálku. Člověk si ho tak zaplatí dopředu a bude mít jistotu, že bude mít u nás místo. Je to ale mnohamilionová investice a žádné dotace na to nejsou," vysvětluje Horník.

Nový systém by měl také řešit parkovné u hotelu Klínovec, kde se doteď platí jen za předpokladu, že jsou v provozu vleky. A měl by také redukovat problém s pendlujícími auty. Tento trend začal během covidu, kdy vleky nejezdily a lidé je nahradili vozidly - dolů si kopec sjeli na lyžích a zpět nahoru je vyvezlo auto. "Tento nešvar ale vydržel i po pandemii, protože se někomu zřejmě stále vyplatí se přepravovat vozidly a ne pomocí lanovek. Těmto lidem ale nedochází, že i do sjezdovek skiareály investují nemalé částky a že je tím tak v podstatě okrádají. Nový systém by proto uměl registrovat SPZ a tím by pendlování pomocí aut mohl značně zredukovat," konstatuje starosta Horník.

K tisícovce parkovacích míst na Božím Daru by za pár let mohlo přibýt dalších 250 v parkovacím domě. "Připravujeme ho už třetí rok. Podzemní garáže by měly mít tři patra. V přízemí nad garážemi by se nacházely prostory pro různé služby. Horní patra by pak sloužily jako byty. Vybudování parkovacího domu má na starosti naše městská společnost Byty Boží Dar, s.r.o., která zatím nerozhodla, o jaký typ bydlení by se jednalo, zda o startovací a nebo větší byty. Ideální by zřejmě byla kombinace obojího. Máme tu totiž hodně lidí, kteří na Boží Dar dojíždějí do zaměstnání, a tak by bylo ideální, aby určitě nějaký počet byl malometrážní a nájemní. Předpokladem zatím je, že čtyřicet procent těchto bytů bude nájemních, šedesát by pak mohlo jít do trvalého vlastnictví," uzavírá Horník.