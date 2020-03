Doprava na přechodu na Pomezí kolabovala. Pro osobní dopravu bylo rozšířeno další stanoviště.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

Alespoň jedna dobrá zpráva během této doby. Bezpečnostní rada státu totiž v neděli rozhodla, že otevře pendlerům hraniční přechod na Božím Daru. Na Karlovarsku nezůstala ani jedna volná hranice, i Potůčky se z pátku na sobotu uzavřely. Ti, co putují každý den do zaměstnání do sousedního Německa, tak by museli až do Pozemí či na Horu svatého Šebestián, a denně by tak absolvovali i o dvě stě kilometrů delší cestu.