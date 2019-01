Boží Dar - Město Boží Dar odvolalo ve středu večer kalamitní stav vyhlášený na jeho správním území kvůli přívalům sněhu.

Aktuální situace na Božím Daru ve středu 16. ledna 2019 | Foto: Karlovarský kraj

Do centra města ale zůstane až do konce zimní sezóny vjezd motorových vozidel zakázán, vyjma dopravní obsluhy, IZS, občanů a rekreantů, kteří mají zajištěná parkovací místa.

"Vstup do obecních lesů a na běžecké trasy nacházející se v lese na správním území města je i nadále zakázán. Běžecké stopy se budou upravovat pouze ve volném nelesním prostoru na loukách kolem města. Děkujeme silničářům, hasičům, policistům, energetikům, lesákům, dřevorubcům, Karlovarskému kraji a mnoha dalším, kteří byli nápomocni ke zvládnutí sněhové kalamity. Poděkování si zaslouží i místní podnikatelé, kteří podávali při výkonu služby všem nasazeným pracovníkům během jejich práce teplé nápoje," uvedl starosta Jan Horník.

Poznamenal, že chybí pouze zprůjezdnit silnici do osady Zlatý Kopec, která je poseta popadanými stromy. "Osady Myslivny, Ryžovna a Zlatý kopec jsou konečnými místy bez parkovacích ploch, kde nebude možné projet nikam dál až do konce zimy, takže upozorňujeme řidiče, aby do těchto míst vůbec nejezdili," dodal starosta.