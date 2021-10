Jediné stavební pozemky, které by přicházely v úvahu, jsou poddolované a vlastně neprodejné.

Starosta Miloš Kameš před mapou obce, která nedisponuje žádnými pozemky pro výstavbu rodinných domů. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Obec Božičany by se chtěla rozrůstat, ale má smůlu. Přitom zájem lidí o výstavbu rodinných domů v obci, která leží nedaleko větších měst, jako jsou Chodov a Nová Role, by byl. Problém je ale v tom, že na území Božičan nejsou žádné stavební pozemky, a to ani obecní, ani soukromé. Má to jedno prosté vysvětlení, obec je totiž obehnána ze všech stran chráněnými ložisky kaolínu.