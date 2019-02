Nejdříve přijde na řadu již 24. ročník Mistrovských pěveckých kurzů, který pořádá Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka (MPCAD), pro budoucí operní hvězdy. Od soboty 2. března budou mladí pěvci po celý týden ve třídách Magdalény Hajóssyové a Antonia Carangela pracovat a konzultovat otázky pěvecké techniky, interpretace písní i operních árií, charakteristiku kompozičních stylů světové hudební tvorby.

Magdaléna Hajóssyová po ukončení studií v Bratislavě zvítězila v prvém ročníku Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v roce 1966. Na operní scéně debutovala jako Mařenka v Prodané nevěstě. Od roku 1977 zářila mnoho let jako pěvecká hvězda v německé Státní opeře V Berlíně. Do Prahy se vrátila v roce 1993 jako Leonora v Beethovenově Fideliu. Antonio Carangelo z Itálie jako pěvec debutoval v Ženevě. Proslavil se ve světě opery a operety v divadlech po celém světě. Vlastní pěveckou akademii ve Vídni. Na kurzech v mnoha městech Evropy je vyhledávaným pedagogem.

„Do kurzů je přihlášeno přes dvacet pěvců od nás i ze zahraničí. Patří mezi ně Yuko Hayashi z Japonska, Elizabeth Moreno Vega z Mexika, Anna Shiryaeva z Ruska, Dorota Zawadska z Polska, ale především loňská absolutní vítězka Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka Li Keng z Taiwanu,“ uvedl Alois Ježek, ředitel MPCAD.

Kromě studia s profesory je součástí studijního týdne také praxe s Karlovarským symfonickým orchestrem a dirigentem Františkem Drsem. „Seminář vyvrcholí závěrečným operním gala koncertem účastníků semináře s orchestrem v pátek 8. března v 19.30 hodin v Lázních III,“ poznamenal Ježek.

Druhé březnové setkání s operní hudbou se uskuteční v sobotu 16. března v půl osmé večer opět v Lázních III. Představí se účastníci soukromého pěveckého kurzu Světlany Afoniny, která byla laureátkou karlovarské Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v roce 1991. Se svým manželem dirigentem.

Poslední březnová pozvánka patří celostátnímu finále tradiční soutěže v sólovém zpěvu dětí a mládeže do 15 let s názvem Karlovarský skřivánek. „Uskuteční se v aule Základní školy a Základní umělecké školy ve Šmeralově ulici od 18. do 20. března, půjde o 24. ročník soutěže. V pěti kategoriích se utkají hudební talenty z celé České republiky,“ dodal Ježek.