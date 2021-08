„Protipovodňový systém opravdu potřebujeme. Nad námi je obří stanovická přehrada, nacházíme se hned vedle březovské přehrady. Navíc obcí protékají dva potoky – Lomnický a Cínový. Jsme v dolíku, a pokud by přišla velká voda, můžou nastat skutečně velké problémy,“ uvedl starosta Březové Martin Gruber.

Obec žádala o příspěvek na protipovodňový systém už hodně dlouho, letos byla konečně úspěšná. Od krajského úřadu dostala 250 tisíc, dalších 230 tisíc dá obec do systému ze svého.

„Zavedli jsme systém SMS varovných zpráv, ale ne všichni obyvatelé se do něho přihlásili. Nové zabezpečení bude elektronické. Jeho součástí budou i moderní hlásné ampliony. Do konce léta bychom měli být hotovi,“ upřesnil Gruber.

Opravdu velkých problémů s vodou byla novodobá Březová doposud ušetřena. Problém mívá za deště ale s kanalizací. Ta se totiž vylévá po obci.

Mnohem více peněz získá Březová ze Státního fondu životního prostředí. A to téměř 650 tisíc na zřízení Re-use centra, v rámci něhož pořídí i velkoobjemové kontejnery na odpad.

„Centrum vznikne za obecním úřadem, kde se vybetonuje současný dvůr, který slouží už nyní pro uskladnění veškerého odpadu. V plánu tu máme skladovat i ten nebezpečný,“ vysvětlil starosta Březové. Obec tu nechá také postavit buňku pro technického zaměstnance obce, který má doposud zázemí v garáži.

„S odpady máme opravdu velký problém. Nejde přitom jen o místní, kteří vyhazují vedle popelnic, co se dá. Dokonce se nám stalo, že jsme našli takto kompletní pozůstalost včetně citlivých dokumentů. Šlo přitom o lidi až z Toužimi. Největší problémy máme v tomto ohledu v Tovární ulici,“ postěžoval si březovský starosta.

Do velkoobjemových kontejnerů budou moci místní vyhodit opravdu cokoliv. Doposud tuto možnost měli dvakrát do roka. Na projektu se podílí i nedaleká obec Kolová, a proto budou moci kontejnery využívat i obyvatelé této obce. „Chceme zajistit lidem snadnou likvidaci odpadů, aby kvůli tomu nemuseli jezdit až do sběrného dvora v Karlových Varech,“ dodal Gruber.

Centrum bude provozovat vítěz veřejné zakázky, která bude vyhlášená na podzim.