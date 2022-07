"Společnost Bristol končí. Propustila personál, protože Bristol je přece prodaný. Kupuje ho nějaký švýcarský miliardář. Bristol tak vrátil licenci k poskytování zdravotnických služeb," hlásil Jan Kronika, předseda Asociace hotelů a restaurací Karlovarského kraje.

Jenomže tuto verzi obratem dementoval lékař Roman Šmucler, který v Bristolu působí pod hlavičkou firmy Asklepion. "Tak to bych musel vědět. Pravda je taková, že zdravotnické služby budeme Bristolu dodávat my pod firmou Asklepion, a Bristolu tak končí licence. Pod Asklepion také přišli lékaři, kteří jsou Bristolu k dispozici. Současná situace je taková, že lékařů je málo, ale my si myslíme, že se praxe dá v Karlových Varech udržet," vysvětlil Šmucler.

Asistentka Anna Popová Deník sice na jeho žádost kontaktovala, ale nic neupřesnila. "To tak není," reagovala na informace s Asklepionem a na dotaz ohledně nového vlastníka se pousmála. Slíbila, že vedení Bristolu pošle vyjádření, ale nakonec se tak nestalo. "Nemám kompetence se k tomu vyjadřovat. Rozhodli jsme se, že to nebudeme komentovat," poznamenala asistentka jednatele.

Mluvčí krajského úřadu potvrdila, že licence Bristolu končí. "Společnost Bristol Group, které bylo v minulosti uděleno krajským úřadem oprávnění k poskytování zdravotních služeb, požádala v zákonném termínu o odnětí tohoto oprávnění ke dni 20. září 2022. Mezitím však další společnost podala ke krajskému úřadu žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb s místem poskytování zdravotních služeb ve SPA & WELLNESS komplexu Bristol v Karlových Varech. Rozhodnutí zatím odbor zdravotnictví krajského úřadu nevydal, jelikož žádost není kompletní," uvedla mluvčí Pavlíková s tím, že jméno společnosti zatím nemůže úřad zveřejnit.