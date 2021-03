Britská mutace covidu-19 se masivně šíří Karlovarským krajem. Dokládají to i výsledky šetření z minulého týdne. Zdravotnické osobnosti z nemocnic na území kraje přitom kritizují, že se výskytem takzvané Brigity, jak se mutaci říká, měly úřady zabývat už dávno.

Šetření na výskyt britské mutace v populaci Karlovarského kraje zpracovávala soukromá karlovarská laboratoř Labin. Závěry jejího zjištění jsou alarmující. "Ano, dělal jsem šetření. Ale nebudu vám sdělovat jeho výsledky. Ty jsem předal Státnímu zdravotnímu ústavu," poznamenal jednatel firmy David Hepnar. Podle krajského zdravotního rady Josefa Märze bylo pro měření použito minulý týden sto náhodných vzorků od lidí žijících na území Karlovarského kraje. "98 z nich mohlo být použito pro následné zkoumání. Z těch 98 bylo 95 procent pozitivních na britskou mutaci," konstatoval radní März. Doplnil, že šetření jen podle něho potvrdilo to, co se dávno vědělo. "A to, že tuto mutaci máme. Nic by se ale nezměnilo, kdybychom to věděli o týdny dříve. Opatření stejně nezabírají, protože je lidé nedodržují," uvedl zdravotní rada.

Krajská hygienická stanice tyto informace k dispozici ale nemá. "Evidujeme od začátku pandemie na území Karlovarského kraje 249 potvrzených případů britské mutace, z toho je 53 v okrese Karlovy Vary, 83 v okrese Sokolov a 113 v okrese Cheb. Dále evidujeme celkem 62 podezření na britskou mutaci, ve 20 případech jde o okres Karlovy Vary, v 15 okres o Sokolov a ve 27 o okres Cheb," upřesnila mluvčí hygieniků Michaela Zajíčková.

" V oficiálních tabulkách, co jsem měl možnost vidět minulý týden, byl Karlovarský kraj ohledně britské mutace šedivý, jako že se neví… To je komické, protože se ví, že tu britská mutace je, ale není to z českých dat. Němci nám osekvenovali asi 34 pendlerů a všichni měli pozitivní britskou mutaci. Takže víme, že minimálně u těch pendlerů britská mutace byla. A dodnes hygiena tu sekvenaci neudělala. Dodnes nevíme, kolik procent nakažených britskou mutaci má. Čekal bych, že vláda bude mít tým odborníků, kteří by alespoň v daném místě udělali vzorky a sekvenací zjistili, jaké mutace tam jsou. Z toho se měly vyvodit zásadní důsledky. A ty mohly přijít minimálně o 14 dní dříve, kdy bylo ještě co zachraňovat," uvedl tento týden v rozhovoru pro Deník primář chebské interny Stanislav Adamec, který jako první v republice upozornil, že se musí pacienti při poskytování péče selektovat. Úřady v takzvané sekvenaci (proces, při němž se určuje primární struktura a určuje tedy i mutaci viru - poznámka redakce) podle něho selhaly.