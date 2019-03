Letošní zima byla na srážky více bohatá než v minulém roce. Navíc v Krušných horách leží ještě přes metr sněhu. I přes to všechno stále není vyhráno. Teď bude hodně záležet na tom, jak se vyvine počasí během jarních měsíců. Pokud by srážek výrazně ubylo a k tomu by se přidaly vyšší teploty, budou se lidé v kraji opět potýkat s problémy s chybějící vodou.

„Letošní zima byla na srážky, ať už dešťové nebo sněhové, daleko více bohatá než v minulém roce. Celkem v Karlovarském kraji spadlo například v lednu až o 205 procent více srážek, než je dlouhodobý průměr. Podobné to bylo i v prosinci a únoru,“ konstatoval pozorovatel počasí v Šindelové Rudolf Kovařík.

Dobrou zprávou je, že sníh se na mnoha místech Karlovarského kraje vsákl do půdy a neodtekl pryč. Nebylo tomu tak všude.

„Dokazují to záznamy z limnigrafů, které zaznamenávají průtoky vody. Na nich nedošlo během tání sněhu v nížinách Karlovarského kraje k výraznějším výchylkám. To znamená, že většina sněhu se vsákla do půdy,“ popsal Rudolf Kovařík.

V tuto chvíli to tak vypadá, že vody na jaře a v létě bude dostatek. K tomu přispívá i fakt, že odpary byly od prosince do února jen od jednoho do tří procent. Takže veškerá vlhkost zůstávala v zemi. „A navíc půda nebyla výrazně zmrzlá, tudíž sníh a dešťové srážky měly možnost se vsáknout do půdy. Vyhráno však v tuto chvíli není, teď bude hodně záležet na dalším vývoji počasí během následujících měsíců,“ upozornil pozorovatel. Pokud pršet nebude a k tomu začne zemský povrch zahřívat slunce, je s vodou ámen, tak jako tomu bylo v uplynulých letech.

„V tuto chvíli tak máme v kraji dostatek podzemní vody a zatím se není třeba kvůli tomu bát. Pokud však na jaře a v létě nebude pršet, jsme tam, kde jsme byli vloni. Lidé budou muset opět vodou šetřit a je možné, že i jednotlivá města a obce vyzvou své občany k tomu, aby šetřili,“ poznamenal Rudolf Kovařík.

Problémy se suchem v loňském roce zaznamenala i Marie Čermáková z Chebu. „Sucho bylo šílené, sudy jsme měli prázdné a svoji úrodu jsme museli zalévat z běžného vodovodního řadu, což nás ve finále stálo nemalé peníze na vodném,“ postěžovala si. „Proto doufám, že letošní rok bude na srážky bohatší,“ dodala.