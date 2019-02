Karlovy Vary - Zápisy do prvních tříd navštíví v Karlových Varech do konce ledna přes 500 předškoláků.

Základy psaní i počítání, to vše si děti při zápisu vyzkoušejí. | Foto: Foto: Deník/ Zdeňka Newiaková

V polovině ledna začínají v krajském městě zápisy dětí do prvních tříd základních škol. Přibližně pět stovek předškoláků má letos možnost se jich zúčastnit a od září zasednout do lavic karlovarských základních škol. Zápisy potrvají až do poloviny února.

„K zápisům pro školní rok 2016/2017 se podle aktuálních čísel dle evidence obyvatel dostaví 479 dětí s trvalým bydlištěm v Karlových Varech. K těmto dětem přibudou ještě ty z okolních obcí, které základní školy nezřizují, například z Jenišova. Jejich počet ale neznáme," řekla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá. Podle školského zákona může rodič umístit své dítě do jakékoliv základní školy, takže není výjimkou, že lidé vozí svá dítka i několik desítek kilometrů, třeba do škol v místě svého zaměstnání. Počty těchto dětí se ovšem špatně odhadují.

Jednou ze škol, kde proběhne zápis budoucích prvňáčků už v příštím týdnu, je ta v Tuhnicích. „Zápisy letos máme ve dvou dnech, 19. a 20. ledna. A jelikož jsme pro tento rok otevřeli čtyři první třídy, jsme limitováni kapacitou budovy a od září můžeme otevřít jen další tři první třídy," řekl zástupce ředitele základní školy Poštovní Karel Fiala.

Zápisy probíhají většinou v odpoledních hodinách. Účastní se jich děti v doprovodu rodičů. Ty mladší čeká povídání s paní učitelkou, ty starší vyplňování formulářů. „Osvědčil se nám zápisový lístek v elektronické podobě. Rodiče si jej stáhnou z našich internetových stránek a vyplní už doma. Některé školy dokonce umožňují elektronické odevzdání a tím vlastně i určité bookování termínu zápisu, tak daleko my ale zatím nejsme," informoval zástupce Fiala.

Po účasti na zápisu na základní škole má rodič ještě možnost požádat do konce května pro své dítě o odklad školní docházky, z různých důvodů. „Také proto je pro nás vlastně překvapením, kolik dětí nám do lavic prvních tříd tedy skutečně 1. září usedne. O jejich přijetí po účasti na zápisu rozhoduje ředitel. Ten se řídí podle pravidel. Přednost mají starší děti a také ty, které jsou místně příslušné spádovému obvodu školy. Zohledňuje se také určitý poměr chlapců a děvčat ve třídě či jestli už do školy nechodí jejich starší sourozenec. Škola přijímá i cizince, pokud má volno," doplnil zástupce ředitele tuhnické základní školy.

V posledních letech však dětí v předškolním věku ubývá. „V roce 2014 se k zápisům do karlovarských základních škol dostavilo celkem 636 dětí, v roce 2015 přišlo celkem 617 dětí, z toho bylo 516 dětí s trvalým bydlištěm v Karlových Varech a 101 dětí s bydlištěm mimo Karlovy Vary. Pro letošek bydlí na území města dětí v tomto věku pouze necelých pět stovek," zmínila Helena Kyselá statistiku.

„Statutární město Karlovy Vary je zřizovatelem celkem deseti základních škol, ve kterých mohou děti plnit povinnou školní docházku. Ta se vztahuje na státní občany České republiky, na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, a dále na ostatní cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinná školní docházka pro děti začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad," doplnila mluvčí Kyselá.