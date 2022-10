Už v pondělí 24. října se koná ustavující zastupitelstvo města Ostrova, kde se rozhodne o novém vedení včetně starosty a dvou místostarostů. Komunální volby vyhrálo v Ostrově hnutí ANO 2011, které do vládnoucí koalice přizvalo zástupce Místního hnutí za harmonický rozvoj (MHHR), Ostrov, můj domov (OMD) a také Unii sportu (US). Novým starostou Ostrova se má na základě koaliční dohody stát David Hanakovič, lídr ostrovského ANO, prvním místostarostou Pavel Čekan z MHHR a druhým místostarostou Kateřina Domalípová (ANO).

Zatímco Domalípová přiznává, že je kontroverzní osobou, a sama řekla, že leckoho ser…, Hanakovič měl být zase před lety podle zdroje Deníku pravomocně odsouzen. Kandidát na ostrovského starostu ale na základě dotazu redakce popřel, že by měl s kauzou z roku 2007, která se týká braní úplatků v řadách strážníků, cokoliv společného. Hned několik lidí ovšem potvrdilo, že Hanakovič problémy se zákonem měl.

Redakce dostala informaci, že Hanakovič v roce 2007 působil jako strážník. S jedním kolegou byl obviněn z braní úplatků a následně měl být za to podle zdroje pravomocně odsouzen s podmínkou. Deník se proto písemně zeptal Hanakoviče, zda je pravda, že je jedním ze dvou strážníků, kteří byli v roce 2007 obviněni za braní úplatků. "S kauzou z roku 2007 nemám nic společného," odpověděl ale kandidát na ostrovského starostu. "Pamatuji si, jak pro oba tehdy přišli policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu," zavzpomínal tehdejší velitel ostrovské městské police Evžen Potopalský.

Současný starosta Ostrova a Hanakovičovův rival v komunální politice Jan Bureš potvrdil, že byl lídr ostrovského ANO před lety obviněn. V roce 2007 byl Bureš totiž také starostou a navíc městská policie personálně podléhá přímo jemu. "Ano, je to pravda, že on je jedním z těch dvou strážníků, kteří byli v roce 2007 obvinění kvůli úplatkům," reagoval na dotazy Deníku stále úřadující starosta. "Abych si to nepamatoval, vždyť jsem byl u soudu jako svědek. Obvinění tehdy tvrdili, že nešlo o úplatky, ale o finanční dar městu, což jsem odmítl. Žádný takový dar město nepřijalo. Jak to dopadlo? Tak to už zcela nevím. Dál jsem se o tuto kauzu nezajímal," poznamenal Bureš.

Velmi důvěryhodný zdroj, kterého redakce nemůže jmenovat, ale uvedl, že Hanakoviče nakonec soud uznal vinným a ze soudní síně odešel s podmínkou. "Něco se ke mně také doneslo. Ale jak to tehdy bylo a za jakých okolností David Hanakovič odešel od městské policie, nevím a musím to zjistit," reagoval nejdříve současný velitel městské policie Ladislav Martínek. "Oba odešli na vlastní žádost, rozvázali pracovní poměr dohodou v jeden stejný den," doplnil následně Martínek.

"Jak tehdy soud dopadl, nevím. Abych se přiznal, krátce po této kauze jsem z postu velitele ostrovské městské policie odešel. Ano, je pravda, že oba podali výpověď. Jinou šanci příliš neměli. Dal jsem jim totiž na výběr, že buď ji podají sami a nebo s nimi pracovní poměr rozvážu já," uvedl Potopalský.

Od vynesení rozsudku utekla řada let a delikty obou mužů jsou takzvaně zahlazeny. Oba se už opět mohou prokazovat čistým trestním rejstříkem. Hanakovič přitom v radě města nemá usednout poprvé. Už v předchozím volebním období, tedy od roku 2018 do letoška, zastával funkci radního. Na dotaz, zda to dosavadnímu starostovi nevadilo, Bureš odpověděl: "Byl to jen řadový člen rady, do počtu, který neměl ani žádné pravomoci."