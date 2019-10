„Já osobně váhám a zatím se nepřikláním ani k jednéz variant,“ říká starosta města Jan Bureš. Sice už viděl návrh projekční kanceláře, která navrhuje přestavbu na několik bytů, ale ještě není přesvědčen, že to je správné řešení.

„Musíme samozřejmě zvážit hlavně finanční hledisko případné přestavby, protože o tom, že máme nedostatek bytů není pochyb,“ pokračuje starosta. Hledá i vhodný dotační program, ze kterého by se dala přestavba financovat. Pro přestavbu „mluví“ i plán na obnovu sousedního objektu bývalé Myslivny, která by měla být na bytový dům přestavena a tak by se daly obě akce spojit. Rozhodnout se navíc nemusí ihned, protože stavba nové zbrojnice ještě ani nezačala. „Počítáme, že v rozpočtu na příští rok budeme mít na projekt zhruba dva miliony korun. Objekt bude postaven vedle nového stanoviště záchranné služby na Jáchymovské ulici,“ doplňuje Jan Bureš .

Podle něho budou v novém objektu hasiči sami, neboť původní záměr spojit novou zbrojnici se služebnou městské policie vedení města zavrhlo. „Strážníkům vybudujeme novou služebnu na Hlavní třídě, v místech , kde kdysi dávno sídlila státní policie. Tento objekt je v majetku města a musíme ho pouze zrekonstruovat a zařídit tak, aby prostory vyhovovaly potřebám městské policie,“ konstatoval Bureš.