To byl hlavní důvod, proč pořadatel, společnost Müller production, musela letošní karnevalový průvod značně okleštit. Karlovaráci si tak nemohli nevšimnout, že v průvodu bylo mnohem méně účinkujících, ať už profesionálních či amatérských, než tomu bylo v minulosti.

„Průvod byl dlouhý, a navíc o účast v něm ze strany Karlovaráků, kteří by si sami vzali masky, nebyl tak velký zájem, jak bychom si přáli. Nechápeme to. Všude ve světě to funguje, u nás ne,“ konstatoval Martin Müller ze společnosti Müller production. Festival prošel obměnou. Letos byl spojen s dalšími dvěma akcemi, a to Food festivalem a ZUŠ open. Navíc se nesl v duchu Karlovarských divadelních toulek. Průvod měl několik zastávek, na kterých mohli lidé sledovat divadelní představení.

Pořadatel hledá na příští rok nového partnera, který by pomohl s financováním. Od města dostává pravidelně půl milionu korun. Pokud jednání dopadnou špatně, karneval může skončit. „Během léta chceme projednat s městem budoucnost této akce. Pokud se seženou peníze, tak z toho bude velký projekt. Pokud ne, mohl být ten letošní ročník také posledním,“ dodal Müller.

„Určitě chceme s pořadateli probrat, jestli byly letošní změny přínosné, ale v tuto chvíli nemáme zájem poměrně tradiční akci zrušit po první kritice,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová na dotaz, zda bude město karneval i nadále podporovat.