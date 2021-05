Jako malý chodil na lekce hraní na akustickou kytaru, v současnosti hraje na klávesy. V době pandemie začal pomáhat i v očkovacím centru. Sedět doma ho totiž nebaví.

Před koncem roku jste vydal nový singl. O čem pojednává a co pro vás všechno znamená? A jaké jste na něj zaznamenal reakce?

Píseň Change pojednává o tom, že bývala etapa v mém životě, kdy jsem si chtěl sáhnout na život. Píseň pro mne znamená opravdu hodně. Jsem pyšný na to, že jsem měl odvahu ji vytvořit a vydat. Víte, ono není lehké zpívat takto otevřeně, ale já to nyní beru jako jeden z pokroků v mé současné tvorbě. Píseň byla vydána jako singl, určila směr jakým se nyní budu vydávat. Tím myslím otevřenost v textech a otevírání důležitých témat. Co se týká reakcí, byl jsem překvapen. Psalo mi několik posluchačů, ale i přátel. Nebudu sdělovat o čem mi někteří psali, ale jde vidět, že lidé měli nebo bohužel dokonce i mají podobné problémy. Pro mne je důležité o těchto věcech zpívat, jelikož jsou posluchači, kteří si pečlivě překládají mé texty a leckdy jim to může pomoci. Najednou cítí, že nejsou sami, kdo má nějaký problém. Asi bych byl naivní, kdybych věřil tomu, že píseň někomu zachrání život. Přinejmenším ale věřím tomu, že moje tvorba dokáže motivovat a nebo nasměrovat. To hudba všeobecně dokáže, pakliže je silná a je v ní duše a nějaké poselství interpreta, než jen třeba honba za sledovaností a podobně, jako tomu mnohdy v dnešní době bývá.

Chystáte už své třetí album. Kterých témat a příběhů se v něm chcete dotknout? Bude opět celé anglicky?

Asi u této otázky začnu s dovolením odzadu, ano album bude opět celé v angličtině. Mám ale dobrou zprávu pro všechny posluchače, kteří roky čekají na nějakou českou píseň, že o této myšlence přemýšlím stále více. Víte, když jsem začal dělat hudbu, dal jsem si mimo jiné za úkol také to, že budu posluchače motivovat a snažit se jim sdělovat svoje myšlenky a hodnoty.

Čím dál více cítím povinnost proto otevírat nová témata. Na prvním album jsem sděloval své příběhy, na druhém také. Na tom třetím albu proto chci otevírat již širší spektrum témat, která se už netýkají pouze mě. Vždy jsem byl proti šikaně, xenofobii a homofobii. Proto budu na novém, v pořadí již třetím, albu otevírat také tato témata. Posluchačům slibuji to nejlepší, co jsem kdy vytvořil, proto vydání nového alba bude ještě trvat. Budu ale postupně vydávat singly s pěknými videoklipy.

Poselstvím alba bude jednoznačně probudit v posluchačích pocit radosti ze života, podpory a dodá sebevědomí. Na albu pracuji s novými lidmi, takže jsem přesvědčený o tom, že album bude opravdu v mnoha směrech jiné.

Na albu se chcete dotknout i podpory LGBT (hnutí leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí - pozn. red.). Proč jste se tak rozhodl?

Cítím to jako povinnost interpreta, který si dal za úkol otevírat témata, která se týkají ostatních lidí a podporovat je. Myslím si, že pakliže má nové album předat nějakou myšlenku a dodat odvahu lidem, kteří si prošli šikanou, stejně jako třeba já, tak samozřejmě LGBT téma sem bez jakýchkoli pochybností zapadá, protože právě toto je veliké téma. Týká se dost lidí, kteří nemají zpravidla lehký život, co se týká adaptace či společenského přijetí, a to zejména v mladším věku, kdy okolí moc nenachází pro “odlišnost” porozumění. V dospělosti pak zase nemají stejná práva jako hetero lidé. Je to nepřijatelné a nesmyslné, a proto za toto budu bojovat. Máme s produkcí v plánu skvělé věci. Hudbu stále více vnímám jako poselství, a proto chci podporovat i LGBT.

Pokud vše půjde podle plánu, kdy by se posluchači mohli vašeho alba dočkat?

Já bych si dovolil tvrdit, že leckdy nejdou věci podle plánu, tak jak bychom chtěli. Z tohoto důvodu nedávám do éteru žádnou informaci o tom, kdy album plánuji vydat. Já se snažím, aby album mělo vyšší hodnotu, jak jsem se již zmínil, a tak je lepší nechat je vyvíjet časem. Posluchači si sice počkají, ale na konci bude výsledek o to lepší. Jako interpret se vyvíjím a já už zkrátka nechci pracovat na albu, které pak najednou vydám a pak mohu dělat zase další. Víte, ono to chce posluchačům předávat tvorbu pomalu, zatím singly a pak album, až přijde ten pravý čas. Zatím bych tedy řekl, že album uzrává a já se moc těším na to, až posluchačům budu moci představit třeba nový singl z chystaného alba.

Texty písní si píšete sám. Hudbu také. Kde berete inspiraci? A jaké je hlavní poselstvím písní?

Inspirace je všude kolem mě. Co se týká textů, tak to vždy píšu na základě vlastních zkušeností. Jsou to příběhy, které jsem si prožil. Každou píseň jsem psal za sebe a vypsal svoje pocity. A tak to bude i nadále. Proto si vše dělám sám, jelikož jak v hudbě, tak textech musím být já. K tvorbě hudby mě leckdy inspiruje zvuk, který slyším někde venku. Když jsem začal dělat hudbu před 6 lety, tak jsem si dal jasný cíl. Motivovat lidi. Zatím se to daří, poměrně často mi na sociálních sítích píší lidé, že jsem je nějak ovlivnil. Proto to dělám. Mně nejde opravdu o nic jiného, než rozdávat nějakou tu motivaci tím co dělám. Nedávno jsem o tom promluvil i na českém Rozhlase v Plzni. Ještě bych dodal, že si uvědomuji, jak je důležité někoho motivovat. Mě takto motivoval britský zpěvák John Newman, který mi doslova změnil život. O pár let později jsem se s nim párkrát setkal a dokonce i zazpíval v jeho písni Stand by Me, která byla vydána během první vlny koronaviru pro všechny pracovníky první linie. Vše je tedy možné, když se člověk nebojí, nenechá se zašlapat do země a jde si stále za svým. No a jelikož je dost lidí, kteří vám rádi připomenou, že nestojíte za nic, tak já chci být ten, kdo říká přesný opak. Komukoliv. Každý je totiž něčím jedinečný.

Skladby zpíváte v angličtině, a říkáte, že tak více můžete vyjádřit své pocity, emoce. Na druhé straně se setkávám s tím, že mnoho věcí v angličtině nejde vyjádřit tak lehce jako v češtině, souhlasíte?

Ano, to opravdu říkám vždy, když se mne na tuto otázku někde ptají. Také si za tím stojím. Angličtina mi jako zpěvákovi dovolí dělat s hlasem různé zajímavé věci, které bych si v češtině asi nemohl dovolit. Neznělo by to tak jako právě v angličtině. Zazpívám-li stejnou píseň v angličtině i češtině, jednoznačně by byla hezčí ta v angličtině. Barva hlasu je zajímavější, navíc jsem zvyklý tvořit v angličtině již několik let. Prakticky od začátku, kdy jsem s tvorbou hudby začal. Třeba bych ve tvorbě českého textu ani nebyl tak dobrý. Nevím. Zatím jsem to nezkoušel. Angličtina je úžasný zvučný jazyk, naplňuje mě tvořit právě v tomto jazyce. Určitě bych ale souhlasil s vaším názorem. Čeština je totiž bohatší jazyk co se týká slovní zásoby, nicméně já opravdu nemám při psaní textů v angličtině problém. I o tom to psaní určitě je, že si člověk musí poradit, co jak napsat. Přemýšlím nad vším a několikrát se proto ke svým textům vracím. Všechno je to dlouhý proces.

Jak se vás osobně dotkla pandemie koronaviru? A na co se nejvíce těšíte, až tohle všechno skončí?

Zpočátku jsem zažíval velmi těžké časy, ale postavil jsem se poměrně rychle opět na nohy. Začal jsem ji vnímat jako příležitost, ne nadarmo se říká, že někde se vám dveře zavřou, ale jinde se otevřou další. Život někdy prostě nemíchá karty tak, jak bychom si přáli. Já se tedy i přes všechna negativa na tuto situaci dívám spíše pozitivně. Jsem spokojený. Škoda jen, že to takto nemohou říci všichni, navíc už to trvá dlouho. Chybí mi zpěv pro publikum, zatím si zpívám doma v koupelně, a na podiu to bude zajisté lepší.

Tím bych asi i odpověděl na to, na co se těším, až tato těžká doba skončí. Jsou ale i jiné věci, na které se moc těším, a to například cestování, na které jsem byl tak zvyklý. Zatím ale využívám času například třeba k zmíněnému třetímu albu. Pro tvorbu je nyní ideální doba, řekl bych.

Musel jste se během pandemie začít věnovat něčemu jinému, abyste si vydělal nějaké peníze? Jak vlastně v uměleckém světě zafungoval stát? Byla pro zpěváky připravena nějaká kompenzace?

Během pandemie jsem dělal různé pomocné práce, nyní pracuji v očkovacím centru. Udělal jsem si i nějaké kurzy první pomoci a podobně. Přes rok sedět doma asi není úplně ideální, i když má člověk úspory. Ty finance mohu použít někde jinde než na nájem a další potřeby. Je to ale můj subjektivní názor. Doma bych asi takovou dobu u televize sedět nevydržel. Co se týká kompenzací, tak to vůbec nemohu hodnotit, jelikož jsem o žádnou nežádal.

Co vám práce v očkovacím centru dala? A jak lidé na očkování reagují?

Tato práce mě již od samého začátku učí pracovat v naprostém stresu. U nás se denně očkují přibližně stovky lidí, je to opravdu náročné. Tuto práci jsem chtěl vykonávat, jelikož jsem chtěl být někde v této době užitečný. Je to náročné, ale je potřeba vydržet a pomoci. Pacienti na očkování reagují dobře, zatím jsme naštěstí neřešili žádný problém vedlejších účinků.