Bylo jí třiadvacet let, když zahájila svou politickou dráhu v oranžových barvách ČSSD. Teď končí.

Markéta Wernerová | Foto: Foto Deník mel

Markéta Wernerová, současná krajská zastupitelka, už do voleb nekandiduje. "Je to moje osobní rozhodnutí, politika je náročná a myslím si, že dnes to není ono," zdůvodňuje své rozhodnutí. Za čtrnáct let své politické kariéry byla zvolena dvakrát do karlovarského zastupitelstva, dvakrát se stala krajskou zastupitelkou, a dosáhla i té nejvyšší mety. Voliči ji vyslali i do sněmovny, tudíž byla i poslankyní Parlamentu ČR.