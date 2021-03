Že oba ve funkcích obstáli, to dokazuje zvýšený zájem lidí v lázních o další rozvoj města, v případě symfoniků přeměnu rozhádaného orchestru v konsolidované a znovu úspěšné těleso. Pracovní nasazení obou ředitelů, jejich výjimečná kreativita oceňovaná odborníky, ale i oblíbenost u zaměstnanců byly a jsou nezpochybnitelné. Přesto je městská rada odvolala.

Za trpkou zmínku stojí, že o tom radní přemýšleli půldruhého roku, a proto nejde o zbrklý krok. Zbrklý možná ne, ale chytrý také rozhodně ne. Sedí ale obhajoba, že na odvolání ředitelů příspěvkových organizací města má rada právo.

Na co ale právo nemá, to je likvidace skvělých profesionálů, kteří svému oboru nejen rozumějí, ale také své vize dokáží prosazovat. I přes odpor politiků, kteří by zajisté slintali blahem, kdyby se za ně postavili zaměstnanci i odborníci. Měli jsme to nejlepší, teď nemáme nic. Ivana Kalinová, redaktorka Karlovarského deníku