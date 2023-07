Už na jaře příštího roku by se karlovarské Tuhnice mohly rozrůst o nové obyvatele. Na duben se totiž předpokládá kolaudace v rámci projektu Bytového domu Tuhnice, který izraelští investoři ze společnosti Taycher Development s.r.o. budují v těsném sousedství Základní školy Poštovní. „Celkem nabídneme 148 bytů během pěti etap. Teď stavíme třicet bytů v rámci první etapy. Dobrou zprávou je, že jsme v předstihu,“ informuje zástupce investora Petr Hrach, podle něhož budou do objektu do konce srpna umístěna okna, do podzimu pak bude hotová střecha. Nyní se provádí vzduchotechnika a elektroinstalace. Ještě do konce letošního roku chce investor spustit druhou etapu, v rámci níž bude stavět dalších 30 bytů.