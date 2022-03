Až o 44 procent klesl za poslední tři týdny počet volných bytů nabízených k pronájmu na území města Karlovy Vary. Zatímco k 24. únoru majitelé nabízeli podle portálu Sreality.cz v Karlových Varech 138 bytů, k 15. březnu jich volných k pronájmu bylo už jen 78. Podle realitních makléřů je to nejnižší poptávka za mnoho let zpět. Se situací na realitním trhu zamávala koronavirová pandemie, nyní přichází další významný faktor - před válkou na Ukrajině prchají statisíce lidí.

"Dramatická změna nastala v posledních třech týdnech. Pokles téměř na polovinu má dobře odhadnutelný důvod – i v Karlových Varech Varech se musí někde ubytovat lidé, kteří prchají před válkou na Ukrajině. Z aktuálně nabízených bytů je jich však jen 15 vybavených, tedy alespoň částečně s nábytkem. Zbylé mají kuchyňskou linku, a to jen na bydlení málo," říká majitel realitní kanceláře Loyd Reality Jiří Brož, podle něhož nabídka bytů k pronájmu v Karlových Varech byla v posledních dvou letech ovlivněna pandemií koronaviru. "Podobně jako v Praze je část bytů pronajímána krátkodobě přes platformy typu Booking nebo Airbnb. Když nemohli přijet turisté, dostaly se tyto byty do nabídky na dlouhodobý pronájem. Například před rokem na jaře 2021 se na realitním portálu Sreality.cz nabízelo více než 150 bytů k pronájmu jen ve městě Karlovy Vary. Letní měsíce a oživení cestovního ruchu srazily nabídku pod sto bytů k pronájmu. Od podzimu se začala nabídka opět rozšiřovat k hranici 130 volných bytů," pokračuje specialista.

Vojáci cvičili na Doupově manévrový boj, podívejte se

"My teď volný byt k pronájmu nemáme v nabídce žádný. Byty zkrátka nejsou. Denně mi volá přitom mnoho zájemců, kteří by chtěli tento způsob bydlení. Je mezi nimi i řada lidí z Ukrajiny, a to tak čtyři za den. Poptávka v současnosti výrazně převyšuje nabídku," konstatuje realitní makléř Jiří Basl ze společnosti Reba s tím, že první výrazný propad v nabídce bytů se projevil už před několika měsíci.

Že aktuální nabídka výrazně pokulhává za poptávkou, potvrzuje i další makléř Roman Olejník ze společnosti Keller Williams. "Na byty k pronájmu se příliš nespecializuji, ale vím, že nejsou. Volá mi řada lidí, které nemůžu uspokojit. Zájem je hlavně o větší byty, kde mohou bydlet nejméně čtyři osoby. Nabízel jsem nyní jeden byt v Karlových Varech a zájem o něj mělo mnoho lidí, byli mezi nimi i Ukrajinci. Jde o běžné lidi, kteří prchají před válkou, chtějí bydlet a jsou za to schopni standardně platit," komentuje situaci Olejník.

Projekt Čtvrti sobě bude ve znamení obnovy dětských hřišť

Podle majitele Loyd Reality Brože, je zajímavé, že se s průběhu dvou let výše nájmu téměř nezměnila navzdory pandemii. "Jak statistiky největšího realitního portálu Sreality.cz, tak údaje poradenské společnosti Deloitte v České republice potvrzují, že od roku 2020 se výše nájmu pohybuje na stabilní úrovni pod hranicí 180 korun za metr čtvereční měsíčně, tato částka se v čase příliš nemění. Zato prodejní ceny bytů vzrostly za stejné období o desítky procent. Co to znamená? Že kupovat byt s vidinou výnosu z pronájmu přestává být zajímavé, protože výnos klesl pod úroveň 5 % p.a. (znamená per annum, tedy výnos přepočtený na roční bázi - pozn. red.) a ten nebude stačit na pokrytí případné hypotéky, o současné inflaci ani nemluvě," uzavírá karlovarský makléř.