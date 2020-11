Pod rouškou pandemie koronaviru umírá v Karlových Varech další symbol trýzně a utrpení lidí, kteří v celách gestapa v objektu v samotném centru lázní na ulici I. P. Pavlova kdysi čekali buď na smrt, nebo na život, který jim opět nepřinesl nic jiného než děsivé vzpomínky a psychické trauma. Bagry už se nyní činí a z objektu se stane luxusní lázeňský komplex.

„Z obrazu města Karlovy Vary mizí v současné době další významný objekt – bývalé obvodní oddělení Policie České republiky v ulici I. P. Pavlova. Přesně na výročí obsazení československého pohraničí, tak zvaných Sudet, německou třetí říší a v den udělování cen Paměti národa se v Karlových Varech odstraňuje místo hluboké paměti, které bylo spojeno s tragickým obdobím druhé světové války,“ uvedl historik architektury Lubomír Zeman.

Magistrát poukazuje na to, že budovu prodalo minulé vedení města a to současné nemohlo dělat už nic než s tím, že ji majitel nechá strhnout, souhlasit. „Statický posudek prokázal, že budova je v havarijním stavu, a proto byl vydán demoliční výměr,“ zdůraznila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Komplex těchto budov původně částečně vlastnila Policie České republiky a Karlovy Vary z něj pak získaly jednu budovu jako svůj historický majetek. Podle dřívějších slov mluvčího magistrátu Jana Kopála se Policie České republiky, která tyto objekty v roce 2016 opustila, pokoušela domy prodat nejprve samostatně. Marně. „I my jsme se objekt pokusili prodat dvakrát. Přihlásil se nám v obou případech pouze jeden jediný kupující. Konečná cena měla činit 30,3 milionu korun,“ vysvětloval tehdy mluvčí.

Ředitelství Policie ČR proto souhlasilo se směnou, kterou mu město nabídlo, a získalo objekt bývalé kožárny, do něhož se přemístilo. Celý komplex budov tak Karlovy Vary mohly k prodeji nabídnout jako celek a v roce 2016 jej zakoupila společnost IBE Properties za 30 milionů korun. Majitel ale zjistil, že byl při stavbě použitý takzvaný hlinitanový beton. „Nějakou dobu s námi jednal, jak se ke zjištěné skutečnosti postavíme,“ uvedl v roce 2017 náměstek primátora Michal Riško. Město o objekt nejevilo zájem, a tak zchátral.

Podle Lubomíra Zemana první plány na výstavbu objektu na tomto místě vypracoval již v roce 1911 stavitel Ludwig Stainl. „Tehdy se mělo jednat o novostavbu Muzea a úředního domu. K realizaci však nakonec nedošlo. Takřka ve stejné situaci připravil projekt pro státní policii v Karlových Varech v květnu 1934 karlovarský architekt Karl Riedel,“ upozorňuje Lubomír Zeman.

Dne 1. března 1938 bylo policejní komisařství v nové budově zprovozněno. Ovšem za sedm měsíců, po připojení pohraničí k nacistickému Německu, se do nové policejní stanice nastěhovalo gestapo. „Nacistická mašinérie přeměnila budovu ve svou úřadovnu a vyšetřovnu. Z původně provozních místností a učeben pro mužstvo ve 4. patře vybudovalo gestapo nové cely. U jednoho z vchodů byla místnost, v níž nacisté ukládali těla těch, kteří jejich vyšetřování nepřežili. Byl tady i výtah, kterým vyváželi vězně do vrchního patra k celám. Za domem by měly být údajně ve skále vytesané a zazděné chodby a obrovský komplex jeskyní, soustava dlouhých chodeb a místností, které mají sahat až po bazén hotelu Thermal. Po druhé světové válce se do objektu nastěhovaly československé bezpečnostní složky. Počátkem šedesátých let přešel celý komplex pod správu Sboru národní bezpečnosti s ředitelstvím StB v horních patrech objektu,“ vysvětluje historii komplexu Zeman.

Budova se do dnešních dnů zachovala prakticky v nezměněné podobě. V podstřešním patře jsou nacistické vězeňské cely s kompletním vybavením, uzavřené vězeňskými oplechovanými dveřmi s vyklápěcím okénkem a kukátkem. Zůstaly i originální sklopné kavalce, sklopné stolky a záchody se splachovacím systémem pomocí páky. Zůstala i výslechová místnost, jejíž součástí byla nádrž na vodu s původním vodovodním kohoutkem, kde vyšetřovatelé vodou mučili a posléze křísili vězně. Na stěnách chodeb se dochovala i masivní madla, ke kterým byli zadržení před výslechem připoutáni. „Jednalo se tedy o pietní místo mimořádné hodnoty. Navíc šlo o unikátní příklad nejčistší meziválečné moderní architektury, nemající v Karlových Varech obdoby,“ připomíná architekt. Podle něho Vary přicházejí o další cennou stavbu modernistické architektury, a to bez ohledu na připravovaný vstup lázeňského města mezi památky světového kulturního dědictví UNESCO. „Bylo by nanejvýš korektní se s tak významnou památkou důstojně rozloučit a s úctou vzpomenout na oběti minulých dob dříve, než nadobro zmizí z paměti místa,“ uzavírá historik.

Mgr. Lubomír Zeman

historik architektury