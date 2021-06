Policisté přijali 1. června oznámení, že 26letý muž z Plzeňska posílá výbalé přítelkyni zprávy, kde uvádí, že chce spáchat sebevraždu. Podle dostupných informací se muž nacházel v Chebu.

"Okamžitě se ho pokoušel kontaktovat Josef Kafka sloužící na Integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, ovšem šestadvacetiletý muž měl mobilní telefon již vypnutý. Následně po muži začaly pátrat policejní hlídky v Chebu, které měly k dispozici jeho fotografii," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Josef Kafka se pokoušel pohřešovaného muže opětovně kontaktovat, což se mu po půl hodině a několika odmítnutých hovorech povedlo. „Zezačátku odmítal jakoukoliv konverzaci či spolupráci a stále tvrdil, že je už stejně pozdě. Podle ozvěny v telefonu jsem poznal, že je někde v uzavřeném prostoru. Snažil jsem se s ním komunikovat a nakonec souhlasil s tím, že si vyslechnu jeho problémy a třeba najdeme nějaké řešení,“ uvedl policista.

Rozhovor mezi dvěma muži trval nakonec 31 minut. „Popisoval mi své osobní problémy s rodiči, přítelkyní a také uvedl, že spolykal několik prášků, které zapil alkoholem. Když se ze svých problémů, jak se říká, vypovídal, tak bylo i z telefonátu zřejmé, že se mu ulevilo. Řekl jsem mu, že má kolem sebe stále lidi, kteří o něj mají strach, není jim lhostejný a také proto ho hledáme a chceme mu zachránit život. Navrhl jsem mu, jak by mohl vyřešit své problémy. To ho oslovilo a náhle začal spolupracovat,“ doplnil Josef Kafka.

Pohřešovaný muž pak začal popisovat, kde se nachází. „Zezačátku to bylo trochu zmatečné, ale pak se nechal navádět, kam se má dívat, a poté jsem zjistil, že se nachází v prostoru bývalých kasáren poblíž chatové oblasti," popsal Kafka. Po chvíli k němu dorazila policejní hlídka a muž byl předán záchranářům.

Mladého muže tak policie našla asi 90 minut po oznámení. "Velkou zásluhu na tom měl nprap. Josef Kafka. Ten u policie slouží už dlouhých 36 let," uvedl mluvčí policie.

Mohlo by se zdát, že s takovými případy má Kafka bohaté zkušenosti, ale opak je pravdou. „Na integrovaném operačním středisku sloužím jedenáctým rokem. Během této doby jsem pár podobných případů už samozřejmě řešil, ale nějaké bohaté zkušenosti s nimi nemám. Je to výjimečná událost. Musím ale říct, že se mi zatím nikdy nestalo, že by osoba svou sebevražednou myšlenku dokonala. A to jsem velice rád. Tak jako v tomto případě, kdy se podařilo zachránit život mladému muži, který má vše ještě před sebou. Přeji mu, aby se z toho oklepal a byl už jen šťastný a spokojený,“ uzavřel Josef Kafka.