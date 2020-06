Jako jeden z prvních byl opraven bývalý hostinec Kronprinz, který byl jako hotel postaven kolem roku 1880 a na sklonku 19. století patřil k nejlepším adresám v Kyselce. Byl postaven dříve, než do Kyselky přišel Heinrich Mattoni. Měl velkou zahradní restauraci s kuželkovou dráhou, odpočinkovým altánem a krytou verandou. Po první světové válce byl přejmenován na hotel Praha.

„Jako hotel sloužila tato budova do 80. let minulého století. Patří k majetku společnosti Mattoni 1873. Najít jeho využití po rozsáhlé rekonstrukci bylo trochu oříškem. Ale vzhledem k tomu, že nemá takovou památkovou hodnotu, rozhodli jsme se proto, že tu budou sídlit IT specialisté mattonky,“ uvedl k budoucnosti budovy právník firmy Martin Hanzl.

Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap. Na začátku opravy v roce 2013 byl dům nejdříve staticky zajištěn. „Konstrukce střechy byla obnovena v původním reliéfu včetně vikýřů. Kompletně byl opraven i střešní plášť. Z původní historické konstrukce krovů se přitom využilo maximum,“ upřesnil.

Ve druhé části opravy, která začala v roce 2018, pak došlo na rekonstrukci interiérů. „U venkovního pláště jsme přitom volili stejné odstíny barvy, stejné zdobené prvky fasády i původní výplně oken a dveří. Památkáři nám navíc dovolili udělat vnější izolaci,“ dodal právník společnosti. Celkové náklady na opravu dosáhly 25 milionů korun. (jako)