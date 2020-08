I když je nyní v důchodu, je emeritním náčelníkem HSKH a čestným členem Horské služby České republiky. K současnému vývoji sportu v horách se staví trochu kriticky.

Co vám konkrétně vadí?

Především jde o velký nárůst úrazů, a to velmi vážných, ať už hlavy či páteře, které mohou mít fatální následky. Jako poslanec parlamentu jsem připravoval některé zákony. Bohužel ten zlomový nazvaný Bezpečný pohyb na horách se mi nepodařilo prosadit, i když prošel druhým čtením, protože byla Sněmovna v roce 2013 rozpuštěna. Zatímco po roce 2000 bylo za celý rok na našich horách 1500 až 2000 úrazů, dnes je to kolem deseti tisíc případů. Je to dáno i tím, že u nás nejsou žádná pravidla na horách, a tak dochází k hazardování na sjezdovkách. V tomto jsme takřka světovou výjimkou.

Snažím se v rámci připraveného stavebního zákona do něj vnést část o takzvané propustnosti sjezdovek. Naše sjezdovky nejsou tak široké, aby zvládly velký nápor sportovců, kterých je stále více a jezdí čím dám tím rychleji. Je potřeba přizpůsobit poměr počtu lanovek vůči propustnosti sjezdovek.

Proč si myslíte, že přibylo milovníků zimních sportů?

Počet těch, co přijíždějí v zimě, ale i v létě, rapidně roste. Dříve bylo lyžování jakýsi nadstandard, nebylo tolik aut. Dnes si každý na hory přijede svým vozidlem téměř až na sjezdovku. A jsou tomu přizpůsobeny i komunikace, které jsou dnes běžně průjezdné, což dříve také nebylo. Na hory se kdysi jen tak někdo nedostal.

Za vaši éru jste zachránil mnoho životů. Vybavíte si nějaký velmi vážný případ?

Byl silvestr a u Klínovce jsme zachraňovali dva lyžaře. Vydali se z Klínovce přes Černou skálu směrem k Boči. Vjeli do lesa, do nepřístupného terénu, odkud se nemohli dostat. Byly tam tří- až čtyřmetrové závěje, kterými neprojely ani skútry vyslané na místo. Lyžaři měli naštěstí mobil a kolem 22. hodiny nám zavolali. Bylo to opravdu hodně dramatické a pomoci musel nakonec i vrtulník integrovaného záchranného systému (IZS). Zachráněné jsme předali zdravotnickému zařízení na Nový rok ve tři ráno v Ostrově

Vzpomínám i na případ syna božídarského místostarosty Jaroslava Formáčka, který šel na sněžnicích v rokli poblíž Jahodové louky. Utrhl se s ním splas (obdoba laviny, pozn. redakce) a spadl na něj. Naštěstí šlo o zmrzlý deskovitý splas, kdyby to byl prašan, tak by se z něj nedostal. Zůstal mezi vrstvami a mohl dýchat. I on měl u sebe mobil a mezi předvolbami měl uloženého záchranáře. Problém byl ovšem v tom, že nevěděl, kde se přesně nachází, a tak dalo hodně práce ho najít a vyprostit i za pomoci dvou vrtulníků LZS, jeden osvětloval místo, byla tma, a druhý společně s námi prováděl záchranu.