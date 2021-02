Čápi se vrátili zpět do Chebu. A opět se díky webové kameře stali hvězdami internetu. Čáp je na komíně u supermarketu už pár dní, v pondělí ráno mohli diváci sledovat, že dorazila i jeho družka.

Chebští čápi. | Foto: webová kamera

„Sleduji je každý den alespoň několik minut,“ řekla jedna z pravidelných pozorovatelek Dana Nováčková z Chebu. „Jaro je tady.“ Čáp se do Chebu vrací brzy, pravidelně v druhé polovině února. Podle odborníků se do města vrací dříve i proto, že neodlétá nikam daleko. Podle kroužku, který má na noze, a jeho sledování se ví, že odlétá hnízdit pouze do jižního Německa.