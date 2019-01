Karlovarský kraj - Pěstním soubojem dvou mužů a zásahem záchranářů skončila oslava filipojakubské noci v areálu Krajinky v Chebu

Pálení čarodějnic v Josefově a Hřebenech. | Foto: Deník/M. Hloušek

Desítky vater vzplály v úterý večer v celém Karlovarském kraji, aby na nich shořely podle starých zvyků čarodějnice. Ve městech a obcích se oblíbené akce zúčastnily stovky lidí. Ne všude se ale podařilo pohodovou atmosféru udržet. Pěstním soubojem dvou mužů skončila oslava filipojakubské noci v areálu Krajinky v Chebu. Pro jednoho z nich dokonce musela přijet záchranná služba, upadl totiž do bezvědomí. „V noci naše hlídka vyjížděla do areálu Krajinky, protože se tam fyzicky napadali dva muži ve věku 29 a 21 let," potvrdil policejní mluvčí Pavel Valenta. „V současné době je vše v šetření policistů," dodal. Bitku mužů řešila i záchranná služba. „Naše posádka vyjížděla k muži, který byl na místě v bezvědomí," informovala mluvčí záchranné služby Petra Hnátková. „Po ošetření jsme ho převezli do nemocnice a posléze již nabyl vědomí," dodala.

Lékaři nakonec zjistili, že devětadvacetiletý muž má zlomené kosti v obličeji. „Mohu potvrdit, že na chirurgickou ambulanci Nemocnice v Chebu byl přivezen zdravotnickou záchrannou službou devětadvacetiletý muž se středními poraněními v obličejové části ve formě tržných ran a několika zlomenin," vyjádřil se mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

„Muž byl na místě ošetřen a následně hospitalizován. Je ve stabilizovaném stavu a utržená zranění ho nijak neohrožují na životě," upřesnil.

Mimoto všechny hosty, kteří se přišli do Krajinky pobavit, vyhnali organizátoři domů.

„Bylo to neuvěřitelné, celou dobu jsme se docela dobře bavili a tancovali a kvůli dvěma chlapům nás z areálu organizátoři vykázali domů, a to dost nehorázným způsobem," řekla návštěvnice akce Mirka Pasnišinová z Chebu. „Myslím, že ti, co měli akci na starost, ji nemuseli rušit. Beru to jako jejich selhání," dodala. Dva muže museli v noci na středu ošetřit také v sokolovské nemocnici. „Záchranná služba k nám přivezla nezávisle na sobě dva muže po fyzickém napadení, které jsme museli v nemocnici ošetřit," řekla mluvčí sokolovské nemocnice Petra Soukupová.

Kdo se na letošní pálení čarodějnic v Karlovarském kraji vypravil, musel počítat s nepříliš příznivým počasím, doprovázeným přeháňkami. Nezbytnou výbavou se tak kromě teplého oblečení stal i deštník a pláštěnka. „V úterý se ochladilo, a navíc přišel podle předpovědi déšť, dnešek už ale snad bude o trochu lepší," sdělil pozorovatel hydrometeorologického ústavu Rudolf Kovařík.

A jaká nálada při oslavách panovala? V Josefově a Hřebenech na Sokolovsku pojali čarodějnický rej ve středověkém duchu. Na hradě Hartenberg inkvizitoři zajali čarodějnice, vsadili je do klece a na dvoukoláku dovezli až na josefovskou náves. Tady je čekal soud. Nechybělo mučení čarodějných ženštin a trest smrti pro jednu z odpudivých babic. „Upálit na hranici," zněl krutý verdikt zamračeného soudce, pod jehož parukou bylo možné rozpoznat starostu Josefova Ladislava Čížka.

Čarodějné mystické duchovno prožili i návštěvníci Horního hradu na Karlovarsku. Náladu rozpálila nejen proudící medovina a dobroty z hradní udírny, ale i Viktor Braunreiter se svým Pouličním divadlem.