Redakce Deníku vyrazila na reportáž do nechvalně proslulé Jabloňové ulice ve Staré Roli. | Video: Jana Kopecká

Je úterý dopoledne a redaktoři Deníku vyrážejí s karlovarskými strážníky na obhlídku nechvalně proslulých garáží v Jabloňové ulici ve Staré Roli, kde přebývají lidé na okraji společnosti. Přítomnost městské policie je žádoucí, protože když tam redaktoři byli naposledy před dvěma lety, jeden z nezvaných obyvatel garáží na ně chtěl poštvat své dva bojové psy.

Tentokrát je atmosféra mnohem klidnější. Strážníci místo kontrolují a zjišťují, že na místě se nachází pouze jeden muž. Jak je ale patrné, obývané jsou tu nejméně další dvě garáže, které jsou zamčené. Za vraty té vzdálenější od příjezdové komunikace kňučí pes.

Muž na žádost strážníků otevírá vrata. Garáž je plná odloženého oblečení, v němž žije. „Bydlím tu dlouho. Asi dva roky. Jaké to je? Na p…,“ svěřuje se muž přešlápavající po oblečení, který na sebe prozrazuje, že mu je třicet let. „Zkoušel jsem si najít práci, ale bohužel. V zimě jsem tu nebydlel, to jsem byl u přítelkyně. Teď už ji asi nemám, a tak jsem tady,“ pokračuje obyvatel garáže v Jabloňové ulici s tím, že zde žije ještě máma a brácha. „To ale nejsou příbuzní, já jim tak jen říkám. Brácha kámoš bydlí naproti,“ dodává. V koutě garáže za kilogramy starého oblečení jsou v rohu vidět kamna s komínem. Na dotaz, zda muž nemá strach, že by mohl uhořet, reaguje: „Když to blafne, tak ať to blafne.“

Garáže v Jabloňové ulici jsou místem, kterým se raději i otrlí Karlovaráci vyhnou. Vede přes ně přitom příjemná spojka do Rosnic. Problém trvá téměř čtvrt století. V posledních letech se do opuštěných garáží, kterých zůstalo už jen pár, nastěhovali i narkomani. Vytvořili vlastní ghetto, komunitu, do které odmítají kohokoliv vpustit. Nezvaní nájemníci ale svým přístupem k životu obtěžují spořádané lidi, kteří žijí v těsném sousedství. „To, co se tam děje, je opravdu hrozné. Rozhodně se nám v blízkosti garáží nežije právě dobře. Buď tam hoří, nebo se tam rvou, křičí na sebe, jsou vulgární, což slyší i naše děti. Tahají sem bordel, který pak odhazují na nedalekou louku. Rušno je tam hlavně v noci, přes den spí. A těch aut, kolik tam jezdí. Šušká se, že se tam prodávají drogy, proto tam asi jezdí tolik aut,“ svěřil se redakci před časem muž, který bydlí blízko, a dodal: „Máme strach se proti nim ozvat. Každý by si přál, aby se to vyřešilo, ale všichni se bojíme.“

Situací v Jabloňové ulici už řešilo mnoho karlovarských politiků. Problém je totiž v tom, že část garáží patří soukromým osobám, které je nechtějí zdarma na město převést. A jak před dvěma lety konstatoval tehdejší náměstek Petr Bursík (ODS), vykoupit je, by bylo nefér vůči těm, kteří je do vlastnictví města převedli už v minulosti zdarma.

Nyní ovšem svítá alespoň částečná naděje. Během léta mají jít totiž k zemi desítky garáží, které už město vlastní. „V nejbližší době bude na základě demoličního výměru zbouráno 106 garáží, sedmnáct už jich bylo odstraněno v minulosti. Zbývá nám tu ale stále 68 dalších, které jsou v soukromém vlastnictví. S každým vlastníkem chceme osobně jednat. Zřejmě největší problém je u čtyřech z nich, protože u těchto osob je nařízena exekuce a jednání tak budou poněkud komplikovanější,“ vysvětlil náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Jak doplnil mluvčí radnice Jan Kopál, původně tam zřejmě stálo téměř 600 garáží. Například v roce 2009 tehdy 246 majitelů nabídlo převod městu a zbývalo vyřešit 216 dalších, to se ale týkalo jen stojících staveb. „V roce 2014 jsme jich skoro 400 odstranili, a to ale nejen objektů, ale i suťovišť. Jednalo se především o severní a východní část lokality,“ upřesnil Kopál.

A co bude s plochou, pokud se skutečně podaří odstranit i poslední garáž? „Podle územního plánu jsou tyto pozemky určeny k malovýrobě, rodinné domy se tam stavět nemohou,“ uzavřel náměstek Vaněk s tím, že všechny sutiny budou ekologicky zlikvidovány.