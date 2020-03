V Bavorsku byla nařízena karanténa až od soboty. „Všichni jsme v práci dostali potvrzení, že tam pracujeme. Díky tomu můžeme do práce vůbec jet,“ řekl. Stejně jako v Čechách mohou jen do práce, zpět domů a nakoupit. „Nákupy jsou ale hodně omezené. V obchodech si můžete koupit jen jeden balík toaletního papíru na hlavu. Stejně tak se omezuje množství zboží, kterého je málo.“

V Bavorsku zavřeli automobilky, plno podniků by i zavřít chtělo, jen čeká na dovolení státu. „Mnoho firem žádá podporu od státu, aby nás zaměstnance měly z čeho platit. Myslím si, že pokud nebude situace opravdu neúnosná, pojede se dál.“ Zaměstnanci mají nařízené držení rozestupů 1,5 metru až 2 metry od sebe. Pokud toto nařízení nedodrží, dostane zaměstnanec postih.

„Jídelny jsou zavřené. Jídlo dostáváme v krabičkách. Neexistuje, aby si někdo sedl do jídelny. Židle máme označené čísly, nikdo nesmí sedět vedle sebe,“ popsal situaci ve firmě, kde pracuje. I on ale sám potvrzuje, že roušky opravdu nikdo neřeší a ti s rouškou jsou za exoty. „Pokud máte roušku, začnou na vás Němci třeba schválně kašlat, prskat a nadávat, že rozšiřujete paniku. Lidé se tady strašně zlobí, když si vezmete něco na pusu. Šéfové jsou opravdu schopni dát vám za to výpověď,“ uvedl muž.

Situace se podle něho změnila hlavně po nedělním proslovu Angely Merkelové. „Přistoupilo se k tomu, co v Čechách platí už delší dobu,“ okomentoval. „Jsme oproti Čechům hodně pozadu a také na to doplácíme rychle stoupajícími počty nakažených.“

V celém Německu nyní už musí lidé dodržovat rozestup 1,5 až 2 metry. Ven nesmí chodit dva lidé ve společné domácnosti. Povolené jsou pouze cesty do práce, k lékaři, na nákup, na zkoušky, individuální sport nebo pomoc druhým. „Pohromadě nesmí být více než dva lidé, všechny gastronomické podniky jsou uzavřené a jídlo si může člověk vzít jen přes výdejní okénko,“ uvedl.

Zavřené zůstaly také salony, kadeřnictví, masáže, kosmetika a podobná zařízení. Všechny kraje v Německu jsou uzavřené, na tom se shodli jednotliví ministři spolkových zemí.

Roušky ale Němci povinné stále nemají. „O těch opravdu nepadlo v projevu ani slovo. Stále tady platí názor, že nejsou zapotřebí,“ dodal zaměstnanec.