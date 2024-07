Karlovarští celníci provedli od začátku letošního roku 25 kontrol provozování hazardních her.

Jak uvedla mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj Lenka Havelková příslušníci odboru Dohledu se v karlovarském regionu mimo jiné od ledna do června zaměřili také na provozování hazardních her. Ve 25 případech provedli kontrolu u legálních provozovatelů. 13 případů již uzavřeli, v 8 případech s pozitivním výsledkem, u dalších 12 kontrol stále řízení probíhá. V průběhu 1. pololetí letošního roku nebylo v karlovarském regionu zjištěno nelegální provozování hazardních her.

„Porušení zákona se provozovatelé legálních hazardních her nejčastěji dopustili nedodržením povinností souvisejících s identifikací a evidencí návštěvníků herního prostoru. Tím umožnili účast na hazardní hře i osobám bez platné registrace, či vstup do herního prostoru osobám mladším 18 let, nebo osobám zapsaným v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách,“ popsala mluvčí.

Kontrolované osoby dále umístily v herním prostoru nepovolené nápisy, reklamy a loga, a také v kasinu neumožnily hru nejméně u 3 hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina, čímž byl porušen zákon o hazardních hrách.

„Všechny výše uvedené případy jsou nyní v řešení, nebo již byly předány k dalšímu řízení právnímu oddělení Celního úřadu pro Karlovarský kraj. Za uvedené přestupky lze provozovatelům hazardní her uložit pokuty do výše tří milionů korun,“ dodala mluvčí Havelková.

Kontrola provozování hazardních her je jednou z mnoha kompetencí Celní správy České republiky. Celníci vykonávají dozor v oblasti provozování hazardních her podle zákona o hazardních hrách a souvisejících předpisů. Zaměřují se jak na legální, tak i na nelegální provozování hazardních her. Kontroly nejen hazardu budou pokračovat i nadále.