Karlovarský kraj - Na cle, daních a dalších poplatcích, včetně dělené správy, vybrali v loňském roce karlovarští celníci téměř 800 milionů korun.

Nejvýraznější podíl na této částce představoval výběr spotřebních daní, které byly vloni jednou z hlavních priorit celní správy. Karlovarští celníci vyinkasovali v roce 2018 na spotřebních daních z minerálních olejů, vína či lihu téměř 600 milionů korun, z nichž více než 500 milionů korun činila spotřební daň z lihu.



Za zboží dovezené ze zemí mimo Evropskou unii pak vybrali clo za téměř 50 milionů korun. „Přes 1,2 milionu korun vybrali na dani z přidané hodnoty, dalších více než 16 milionů na pokutách, jichž celníci uložili v roce 2018 více než 1 000. Nejčastěji byly uloženy za porušení předpisů v oblasti elektronického mýtného a za porušení zákona o evidenci tržeb,“ uvedla Lenka Havelková z Celního úřadu pro Karlovarský kraj.



Úspěšný rok mají za sebou podle Havelkové i pracovníci správy příjmů a vymáhání. Celkově v roce 2018 vybrali v rámci dělené správy bezmála 150 milionů korun a provedli více než 10 tisíc exekucí.



„Kromě výběru cla, daní a dalších poplatků se celníci zaměřili také na kontrolu vnitřního trhu s cílem ochránit spotřebitele. Předmětem zájmu hlídek nebyly jen tržnice, ale i kamenné prodejny. V rámci kontrol celníci zajistili téměř 1 000 litrů neznačených lihovin, přes 280 tisíc neznačených cigaret, více než 400 kg tabáku a přes 800 litrů nezdaněných minerálních olejů. Zabránili tak daňovému úniku ve výši přes dva miliony korun,“ konstatovala Havelková.



Při kontrolách duševního vlastnictví zabránili karlovarští celníci v regionu prodeji bezmála 20 tisíc kusů zboží, u něhož bylo podezření, že tato práva porušuje. Prodejci zboží nabízeli jako originály světoznámých značek. „Nejčastěji se jednalo o padělky či napodobeniny značkového textilu, obuvi či kabelek, ale také o pirátské nahrávky CD a DVD. Jejich prodejem by majitelům ochranných známek vznikla škoda převyšující 76 milionů korun,“ poznamenala Havelková.



Kontrolní činnost byla zaměřena rovněž na placení mýtného. Při nich pracovníci dohledu uložili přes 600 pokut ve výši více než 700 tisíc korun. Dále se celníci zaměřili na dodržování zákona o elektronických tržbách, kdy provedli 343 kontrol, z nichž 115 bylo pozitivních. Nejčastějším porušením předpisů bylo nevystavení účtenky, nezaslání údajů do systému, či chybějící informační oznámení. Při kontrolách hazardu byli karlovarští celníci také velmi úspěšní. Provedli 114 kontrol, z nich 47 bylo pozitivních. Zajistili 118 výherních hracích přístrojů a přes 800 tisíc korun v hotovosti.



„Pracovníci dohledu Celního úřadu pro Karlovarský kraj se také podílejí na spolupráci s celními orgány z Německa v rámci programu COOPERATION DE, kde je hlavní náplní kontrol především odhalovaní přepravy omamně psychotropních látek a dalšího nebezpečného zboží. V rámci této spolupráce odhalili karlovarští celníci společně s německými kolegy přepravu více než 1 200 kusů nebezpečné pyrotechniky, 2 330 g drog a téměř 3 500 kusů tablet, nejčastěji extáze, jejichž hodnota by dosáhla bezmála tři a půl milionu korun,“ dodala Havelková.