Zatímco Karlovarská teplárenská (KT) je závislá především na svém strategickém dodavateli, kterým je SUAS group, Ostrovská teplárenská (OT) využívá hned několik zdrojů. Proto je situace v obou městských teplárnách v druhém listopadovém týdnu odlišná, co se týče vývoje cen tepla v příštím roce. KT čeká na zásadní jednání se SUAS group a zatím netuší, kam až se ceny tepla mohou vyšplhat. V OT už mají alespoň trochu jasno.

"Mohu už nyní říci, že budeme zdražovat. Nejde ale několikanásobné navýšení, v tom mohu lidi uklidnit," konstatoval šéf OT Tibor Hrušovský. Ceny tepla vyprodukovaného v OT podle něho v tuto chvíli závisí zásadně na vývoji cen štěpky, která od léta vzrostla o 80 procent. "Zdražení vidím v průměru o 300 korun měsíčně na jednu domácnost. Nejde tedy o žádné násobky. Připomínám ovšem, že jsme nezdražovali pět let a naše ceny tak byly díky tomu jedny z nejnižších v republice. Protože situace na trhu byla příznivá, neměli jsme doposud důvod zdražovat a rozhodně v tom nebyl žádný politický kalkul," vysvětlil Hrušovský.

Jak dodal, konečné ceny stále nejsou stanoveny. Ekonomickou situací se bude na konci listopadu zabývat dozorčí rada OT, následně se bude řešit i na vedení města. "Na začátku prosince bychom mohli znát definitivní ceny," doplnil šéf OT.

Zatím jsou jak v Ostrově, tak i Karlových Varech, sazby téměř shodné, Karlovy Vary jsou o čtyři koruny za jeden gigajoule dražší, lidé tam platí 620 korun za gigajoule, zatímco v Ostrově je to 616 korun. Karlovarské domácnosti platí v průměru ročně za teplo 19 tisíc korun, v Ostrově je to o něco méně. Zatímco nyní obyvatelé Ostrova v průměru platí asi 1500 korun měsíčně za jednu domácnost, od nového roku to bude přibližně 1800 korun.

Předseda představenstva KT Roman Miarka si je dobře vědom, že situace v Karlových Varech je jiná. "Opravdu netuším, kam se dostanou ceny tepla. Čekáme na jednání se SUAS group. Myslím, že až na konci listopadu budeme vědět více. Důležitým faktorem v naší situaci jsou totiž emisní povolenky na uhlí, které rapidně zdražily," uzavřel Miarka.

