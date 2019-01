Karlovarský kraj - Kraj od zavedení systému očekává během dvou let úspory až ve výši několika desítek milionů korun.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Karlovarský kraj by chtěl od poloviny příštího roku zavést systém centrálního nákupu vybraných služeb a zboží a ušetřit tak až desítky milionů korun.

Efektivní úspory hodlá docílit společným objednáváním komodit v rámci všech organizací Karlovarského kraje.

„To, že je tento způsob nákupu efektivní, si kraj ´vyzkoušel´ při nákupu služeb mobilních operátorů a nyní i elektrické energie a plynu,“ uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí. Dodala, že v podstatě se jedná o získání ekonomické výhody z odebraného objemu, respektive slevy, kterou je možné získat při odběru většího množství zboží.

„Není to nic nového, slevy při větším odběru lze získat běžně a my toho pouze chceme lépe využít. V případě koordinovaného nákupu získá kraj a jeho organizace výrazně zajímavější cenu od dodavatelů, než lze získat jednotlivě. Prostřednictvím systému centrálního nákupu by si krajský úřad i organizace mohly vybírat z nejvýhodnějších nabídek firem a ušetřit tak nemalé finanční prostředky,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Borka (KSČM).

O tom, kteří dodavatelé budou zařazeni do systému centrálního nákupu, rozhodne kraj na základě analýzy nejčastěji odebíraných služeb a zboží u příspěvkových organizací, tedy nákladovosti jednotlivých komodit a služeb.

V systému centrálního nákupu pak budou zveřejněny nabídky firem, které ve výběrovém řízení předloží nejlepší nabídku a kvalitu služeb.

„Naše představa vychází z toho, že bychom měli v systému pro každé zboží nebo službu několik dodavatelů. Krajské organizace si i přesto budou moci nakoupit tyto věci jinde. Budou ale muset doložit, že dokázaly službu získat levněji, než je nabízena na portálu centrálního nákupu,“ vysvětlil Borka.

Kraj od zavedení systému očekává během dvou let úspory až ve výši několika desítek milionů korun.