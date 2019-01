Ostrov - Město Ostrov pomohlo 20 miliony korun s financováním stavby

Nad dlouho připravovaným projektem modernizace Střední průmyslové školy – výstavby Centra technického vzdělávání visel kvůli menšímu přísunu financí do kraje Damoklův meč. Přesto však byla stavba zahájena, což vítá jak vedení školy, tak místní radnice. Celkové náklady činí 495 milionů korun. Stavba má být hotová v květnu 2011.

„Stavební firmy nám vyšly vstříc a přislíbily, že nebudou čerpat rezervu. Navíc i město přispělo částkou 20 milionů korun. Stavba se tedy rozjíždí téměř v původním rozsahu. To je velmi dobře, protože by se měla výrazně zlepšit kvalita vzdělávání,“ informoval Josef Novotný, hejtman Karlovarského kra­je.

Rozjezd projektu přivítal také Pavel Žemlička, ředitel průmyslovky. „Je velmi dobře, že se od projektu neupustilo. Je to velká šance, že by se škola mohla stát v budoucnu výkladní skříní technického vzdělávání,“ zhodnotil ředitel Žemlička.

Stavba je rozdělena do dvou etap. „První etapa končí 30. června 2010, ta druhá pak do května 2011,“ sdělil Petr Navrátil, náměstek hejtmana. V rámci projektu bude přestavěna budova bývalé čtvrté ostrovské základky v Klínovecké ulici a současně se udělá přístavba. Ta rozšíří stávající objekt včetně parkovacích míst a veřejných prostor. Centrum bude disponovat celkem šedesáti učebnami včetně odborných, které budou zahrnovat například elektrolaboratoře. Nebude chybět jídelna a stravovací prostory. „Kapacita centra je 700 studentů a 90 pedagogů,“ upřesnil krajský radní pro školství Vratislav Emler.

Dotace z Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad pokryje 92 procent nákladů. Zbytek financí hradí také kraj a město. „Uvědomujeme si, že kdyby se nezačalo stavět, tak by to byla katastrofa. Jsem rád, že se tak nestalo a začíná se pracovat,“ podotkl Jan Bureš, starosta Ostrova.

V budově bývalé základky Klínovecká už firma demontovala staré zařízení a vybavení budovy a oplotila staveniště. Na stavbě už začaly zemní práce.

Na zahájení stavby se přišel podívat také Záviš Kulík, bývalý dlouholetý ředitel průmyslovky. „Je dobře, že se stavba začala. Jen doufám, že bude skutečně učiněno zadost technickému specializovanému vybavení a škola bude mít vše, co je pro tyto obory potřeba. Není to jen objekt na jedno volební období, ale měl by dobře fungovat třeba i za dalších padesát let. Dougám, že se to povede dobře,“ řekl bývalý ředitel ostrovské průmyslovky.