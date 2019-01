Karlovy Vary - Tři kandidáty navrhla rada města na Cenu města a čestné občanství pro rok 2018. Nominovanými jsou Marek Eben, Michael Oron Kalkert a Carlo Capalbo.

Marek Eben | Foto: DENÍK/Tilen Vajt

„Na udělení čestného občanství Karlových Varů je nominován Marek Eben, a to za mimořádné zásluhy při propagaci našeho města, zejména v rámci mezinárodního filmového festivalu. Věhlas Karlových Varů šíří nejen v naší vlasti, ale i po celém světě,“ uvedl primátor Petr Kulhánek (KOA). Marka Ebena na udělení čestného občanství navrhl zastupitel Zdeněk Musil.



Primátor sám zase na čestného občana navrhl Michaela Orona Kalkerta, a to za mimořádné zásluhy v oblasti kulturní a společenské. „Pan Kalkert je už řadu let neodmyslitelně spjat s pořádáním setkání evropské šlechty, na které každoročně přijíždí okolo šesti stovek hostů z celé Evropy a které přináší městu Karlovy Vary obrovskou reklamu,“ zdůvodnil návrh primátor Kulhánek. Pokud s návrhy vysloví souhlas zastupitelstvo, pak tito vyznamenaní obdrží Listinu o udělení čestného občanství, která je opatřena symboly města. Na Cenu města navrhl primátor Kulhánek Carla Capalba, a to za mimořádné zásluhy v oblasti sportu.



„Carlo Capalbo je už od roku 2013 hlavním organizátorem půlmaratonu v Karlových Varech. Tato sportovní akce, které se každoročně účastní mnoho tisíc závodníků nejen tuzemských, ale i zahraničních, získala pro město již obrovskou mezinárodní publicitu. Hlavní závod v Karlových Varech je přenášen v přímém přenosu na veřejnoprávní televizi ČTsport do mnoha zemí světa,“ zdůvodnil nominaci primátor Kulhánek. Vyznamenaný navíc obdrží odměnu ve výši 10 tisíc korun. Ocenění vyznamenaným předává primátor města při slavnostním zahájení lázeňské sezóny a letos se tak stane v rámci slavnostního večera v pátek 4. května v Karlovarském městském divadle.



V roce 2017 byla Cena města udělena Vendule Duškové, Pavle Andrejkivové a čestným občanem se stal Otakar Vaněk a Msgre Josef Mixa. Rok předtím byl na Cenu města navržen lékař Stanislav Kubín, ocenění ale nepřevzal. Na rozdíl od Karla Bláhy a Jana Samce. Čestné občanství získal Alois Ježek.