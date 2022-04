Zastupitelé ale budou schvalovat i udílení Cen města. Radní doporučili na toto ocenění Vlastimila Argmana. Ředitele porcelánky Thun 1794 navrhla primátorka Andrea Pfeffer Ferlová za jeho celoživotní práci a úsilí o rozvoj společenské, kulturní a ekonomické prosperity regionu, ale i za budování významné značky. Dalším nominovaným je Pavel Reiser, zástupce ředitele Lázeňských lesů, a to za jeho celoživotní práci a významný podíl na obnově lázeňských lesů, a také za mnohaletou práci v mládežnickém hokeji.

Čestné občanství by letos měl dostat Stanislav Burachovič, významný karlovarský historik, který v lednu podlehl dlouhé nemoci. Cenu má získat in memoriam, a to jako zvláštní projev úcty za celoživotní dílo v oblasti regionální historie, popularizaci lázeňství a balneologie, města Karlovy Vary a celého regionu.

