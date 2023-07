Ceny se zvýšily i na festivalu. Zdražilo pivo, klobásy i zmrzlina

Zatímco vloni stála velká plzeň na karlovarském festivalu 60 korun, letos si za ni milovníci piva o čtyři koruny připlatí. Zdražování nekončí a navýšení cen se meziročně promítlo i do občerstvení prodávaného na filmové přehlídce. Ještě vloni tak stál kopeček zmrzliny ve Dvořákových sadech 50 korun, letos už je to 59 korun. A i když jsou to ceny poměrně vysoké, na zmrzlinu se tam stojí poměrně dlouhá fronta.

Jídlo při mezinárodním filmovém festivalu podražilo | Video: Kopecká Jana