„Je to faktické završení desetileté práce na nominaci a zápis světového dědictví. Certifikátem fakticky potvrzujeme, že se dlouhá cesta za velkým snem stala skutečností. To je hlavní výstup dnešního ceremoniálu. Zároveň setkání všech jedenácti starostů beru i jako příklad potvrzení výsledku evropské spolupráce. Takto si představuji, že by měly vypadat i další, nejen zahraniční projekty. To, že se dokázalo domluvit jedenáct měst ze sedmi zemí na společném postupu, který po deseti letech přinesl tento úžasný výsledek je obrovsky přidaná hodnota,“ říká hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Petr Kulhánek byl u samotného zrodu projektu nominací na seznam světového dědictví. „Jednoznačně jsem u zrodu byl, a to od roku 2011, kdy jsme se poprvé v únoru v Paříži sešli, až do dokončení té nominační dokumentace v roce 2018. Byl jsem u celého procesu a měl i tu čest vést celou skupinu starostů těmi jednotlivými kroky,“ uvádí.

Hejtman Kulhánek neskrývá radost ani pocity štěstí. „Pocit štěstí jsem vyjádřil hned poté, co jsme se dozvěděli výsledek rozhodnutí Výboru světového dědictví. I na samotném ceremoniálu jsem měl opět husí kůži a velmi dobrý pocit z práce, která sice trvala hodně dlouho, ale myslím si, že přinesla výsledek, který bude pomáhat našim lázeňským městům po celá desetiletí“ usmívá se.

„Světový unikát není jen to, že lázeňský trojúhelník máme vedle sebe, ale světovým unikátem je i celá nadnárodní nominace, která v tomto rozsahu nikdy nebyla na UNESCO podána. To, že jsme byli zapsáni na seznam světového dědictví je uzavření jedné kapitoly. Další kapitola spočívá v tom, abychom řádně a podle pravidel spravovali naše města. To vnímám jako obrovský úkol do budoucna,“ sděluje Petr Kulhánek. Za vstup do Unesca je rád i starosta Mariánských Lázní Martin Kalina, po kovidové pandemii je ale nohama na zemi. „My jsme za vstup do Unesca stále rádi a doufáme, že to do budoucna přinese benefity, ale přišlo to v době, kdy to alespoň pro tuto chvíli nehraje žádnou roli, protože přeshraniční cestování je pořád výrazně omezeno, takže ty výsledky, které by to mělo přinést, tak pocítíme nejdříve ve druhé polovině příštího roku, možná spíše až v roce 2023. Jako omezující teď považuji situaci s kovidem. Pokud se uklidní a přestanou všechny restrikce a omezování, velmi se nám uleví. V současné době je ale situace stejná jako minulý rok, když jsme v Unescu ještě nebyli,“ říká starosta Kalina. Mariánské Lázně se postupně chystají na příval turistů. „Budeme tvořit nové brožury, nastavili jsme nové ubytovací poplatky, teď začíná velká fáze rozpočtu na příští rok, takže pokud nám zbydou nějaké peníze, tak bychom rádi dovybavili i některé části mobiliáře. Už v letošním roce jsme nakupovali řadu nových laviček. Teď bychom se chtěli zaměřit na odpadkové koše, posilujeme i městkou hromadnou dopravu, upravujeme jízdní řády, abychom byli připraveni na větší příval turistů, takže jdeme tomu naproti,“ dodává.

Situaci komentuje i starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. „Hned druhý den po ceremoniálu jsme se setkali se všemi starosty nad dalšími kroky ohledně společné asociace, která by měla zastřešit projekt Great Spa Towns of Europe pro jednání s UNESCO centrálou. Zároveň se bude jednat o společné propagaci tohoto projektu v nadnárodním významu, protože samozřejmě vyhodnocujeme trhy, které jsou pro nás bonitní, abychom to v následující sezóně v pořádku rozjeli,“ zmiňuje Starosta Kuchař. 18. října se uskuteční jednání na úrovni Czech Tourismu a ministerstva pro místní rozvoj, aby byla správně nastartovaná kampaň pro Českou republiku a nejbližší zahraniční trhy v rámci vstupu do UNESCO. „U všech měst bude docházet k předělávání řízení plánu, protože některé záležitosti, které jsme zapsali do těch stávajících plánu, jsou už hotové a v tuto chvíli naběhli další plány, které budeme muset udělat. Například Karlovy Vary a Montecatiny budou muset do jednoho roku rozšířit ochrannou zónu statku UNESCO. Je opravdu hodně práce, a hlavně je třeba začít edukací pro podnikatele i občany, aby správně pochopili, co vstup do Unesca znamená a co obnáší. Po více jak deseti letech, kdy byl vstup do UNESCO taková paní Kolombová je na nás, abychom lidem vysvětlili, co to pro nás všechny znamená,“ uzavírá Kuchař.