Ofrankované pohledy a dopisy zaměstnanci pošty od 1. prosince označují příležitostným vánočním razítkem a odesílají zpět na uvedené adresy. Letošní příležitostné razítko s textem BOŽÍ DAR a motivem plovoucích lodiček z ořechových skořápek navrhl stejně jako v loňském roce výtvarníka grafik Pavel Sivko.

Jak říká božídarská poštmistrová Iva Králová, na nejvýše položené poště v České republice se zaměstnanci mají nyní co ohánět. „Pomáhá nám každý, kdo má ruce a nohy. Za běžného provozu tady pracujeme na jedné směně dva, nyní jsme tu ve čtyřech, abychom to všechno zvládli,“ vysvětluje poštmistrová.

V loňském roce orazítkovali na zdejší poště 315 kilogramů ježíškovských dopisů, za letošní čtyři dny to bylo už 52 kilogramů. „Ježíškovské dopisy nám chodí v pytlích. Každou zásilku musíme osobně otevřít. Dopis Ježíškovi vložíme do přiložené obálky a pošleme zpět danému adresátovi. Nejdále putují například na Nový Zéland, do Austrálie i do Číny,“ upřesňuje Králová.

Letos je podle ní Ježíškova pošta plná krásných dopisů od ruských dětí. „Ano, i dětiz Ruska, kde chodívá nadělovat dárky děda Mráz, píší českému Ježíškovi. Bohužel ale tato psaní nemají ani známky, ani obálky se zpětnou adresou, a protože nesplňují podmínky doručení Ježíškovské pošty, nemůžeme je poslat,“ vysvětluje poštmistrová.

Upozorňuje všechny zájemce, kteří chtějí udělat radost svým blízkým a poslat jim dopis od Ježíška, aby dbali na všechny náležitosti. „Není v našich silách, abychom nadepisovali obálky zpětnou adresou. Zásilka musí tedy mít nadepsanou obálku s příslušnou známkou,“ dodává.

Ježíškova pošta funguje na Božím Daru od roku 1994. Pohledy, dopisy a přání pro své blízké je možné na Boží Dar zasílat celoročně poštou na adresu Vánoční pošta, Boží Dar 1, 362 62 nebo osobně vložit do speciální Ježíškovy schránky přímo na místě.