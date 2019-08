Karlovy Vary – Práce novinářů bývá atraktivní a právem vzbuzuje zájem široké veřejnosti.

Ze slavnostního zahájení vysílání stanice Český rozhlas Karlovy Vary. | Foto: Deník / Roman Kořinek

A co teprve, jak to funguje v opravdovém rádiu? Český rozhlas Karlovy Vary pořádá v sobotu 14. září pro všechny zájemce v Zítkově ulici Den otevřených dveří. „Historie Českého rozhlasu Karlovy Vary se začala psát už v roce 1954, kdy zde bylo zřízeno detašované pracoviště plzeňského rozhlasu. Program zajišťoval jeden redaktor, který denně vyťukával zprávy na psacím stroji. Vložil je do obálky a podal na poště,“ vypráví Eva Jandáková, specialista komunikace Českého rozhlasu Karlovy Vary, který vloni 1. listopadu slavnostně zahájil samostatné vysílání nové regionální stanice.