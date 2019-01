Karlovy Vary - Podle náměstků primátora Michala Riška (ČSSD) a Čestmíra Bruštíka (ANO) šlo o běžnou pracovní cestu, během níž si udělali čas i na své koníčky. A protože odjeli na pět dní do anglického Manchesteru, šlo pochopitelně o fotbal.

S týmem Manchester City před časem změřila síly Viktoria Plzeň v Lize mistrů. | Foto: Ilustrační foto Deník

Uplynulou neděli se zde zrovna hrála Premier League a utkaly se kluby Manchester City s Aston Willa. Zatímco tento zápas skončil nerozhodně, náměstci ten svůj rozehráli včera. Protože na zastupitelském hřišti se dostala do šance opozice, především Karlovaráci, která své gólové šance řádně využila.

„Ráda bych věděla, čím tato cesta do Manchesteru Karlovy Vary obohatila. Předložíte nám zápis? Zúčastnili jste se fotbalového zápasu ve volném čase a platili jste si jej sami?" chtěla vědět zastupitelka Hana Zemanová (Karlovaráci). Do Anglie pozvali náměstky dva členové Výboru strategického rozvoje a integrovaného plánu rozvoje území, a to Petr Bursík (ODS) a Martin Frous. Právě zastupitel Bursík cestu, kterou si hradil celou on sám, obhajoval, protože získané informace podle něj město použije pro řešení širšího centra Karlových Varů.

„Byla to inspirace pro výstavbu nového dopravního terminálu," vysvětlil zastupitelům. Náměstek Riško pak zdůraznil, že fotbalové utkání politici navštívili ve volném čase a hradili si ho sami. „A diety, ubytování a letenky pro vaše volnočasové aktivity jste si hradili také sami?" neodradila Hanu Zemanovou strohá odpověď. „Pokud chcete vědět výčet všech mých soukromých aktivit, mohu vám je předložit," odbyl ji Riško znovu. „Ne, chci od vás jenom ty, které jsou hrazeny z peněz daňových poplatníků," mile mu vysvětlila Zemanová.

Ostře pak vstoupil do debaty Jiří Kotek (ALTERNATIVA), který náměstkům vyčetl, že peníze prožírají na cesty a pak o nich referují tímto způsobem. „Je to absurdní, mám pocit, že jsme se vrátili zpět," dodal Kotek. Podle Petra Bursíka s podklady o cestě a s celou prezentací získaných informací delegace město pochopitelně seznámí. To potvrdil i náměstek Riško, který se ovšem podivil, že opozice jejich cestu už probírá, aniž by bylo vyhotoveno závěrečné vyúčtování. „Pospíšili jste si. Dáme vám ho písemně," konstatoval jedovatě.

Když atmosféra v sále ještě více zhoustla, ozval se zastupitel Pavel Bouška (Karlovaráci) a na užaslé náměstky promluvil perfektní angličtinou. Chtěl vědět, zda je na služební cestě do Manchesteru provázel také překladatel. Zatímco primátor Kulhánek mu anglicky odpověděl a zastupitelka Bartůňková (KSČM) požadovala na jednání návrat češtiny, Petr Bursík účastníky zájezdu, jak delegaci nazval, znovu bránil a zdůraznil, že Martin Frous umí anglicky výborně a vše kolegům překládal. Na opětovný dotaz opozice, kdo cestu hradil, uvedl primátor Kulhánek, že se jednalo o pracovní cestu schválenou radou, tudíž byla hrazena z prostředků města.