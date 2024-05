Toto ocenění jednomyslně schválilo karlovarské zastupitelstvo a významný český herec jej obdrží v pátek 3. května na slavnostním večeru v Císařských lázních při 667. zahájení karlovarské lázeňské sezony. Slavnosti ve městě, jejichž součástí je i tradiční svěcení léčivých pramenů a bohatý kulturní program, potrvají od pátku 3. do 5. května.

Letos to bude právě třicet let, kdy Jiří Bartoška stojí v čele Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Se zesnulou uměleckou ředitelkou Evou Zaoralovou, která toto ocenění města také získala, vytvořili tým, který začátkem devadesátých let skomírající filmovou přehlídku pozvedl na prestižní světovou úroveň.

"Čestné občanství Jiřímu Bartoškovi město uděluje jako výraz úcty a poděkování za dlouholetou práci ve prospěch města Karlovy Vary, o kterou se zasloužil jako prezident Mezinárodního filmového Festivalu Karlovy Vary," uvedl Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Návrh na udělení čestného občanství Evě Zaoralové podal primátor města Petr Kulhánek. „Eva Zaoralová je uznávanou českou filmovou teoretičkou, má velké zásluhy o popularizaci českého filmu ve světě. Byla součástí týmu, který se významně zasloužil o to, že festival vůbec v Karlových Varech zůstal a udržel si kategorii A," zdůvodnil tehdejší primátor Petr Kulhánek nominaci a udělení čestného občanství Evě Zaoralové.

Eva Zaoralová, nazývaná první dámou karlovarského festivalu, zemřela v březnu 2022 ve věku 89 let. I ona spojila s festivalem více než čtvrtstoletí svého života. V roce 1994, kdy byla založena nadace pověřená uspořádáním 29. ročníku, stanula v jejím čele a společně s prezidentem Jiřím Bartoškou a s dalšími spolupracovníky jej v průběhu let pozvedli na jednoznačně nejvýznamnější událost svého druhu ve střední a východní Evropě.

Cenu města Karlovy Vary letos zastupitelstvo udělilo Jaroslavu Vébrovi staršímu, a to za celoživotní rozvoj sportovní činnosti v Karlových Varech. Narodil se v roce 1945, od roku 1961 se věnoval atletice, především sprintům a štafetě, od roku 1962 do 1965 reprezentoval Karlovy Vary, v letech 1965-1967 sportoval v Dukle Praha, svou aktivní sportovní dráhu ukončil v roce 1971 a posléze pracoval jako atletický trenér mládeže pro AC Start až do roku 1994, v letech 1984-1994 byl také předsedou AC Start. I poté ale zůstal sportovně činný jako člen krajského výboru atletického svazu do roku 2014, dodnes působí na atletických závodech jako rozhodčí 1. třídy.

Cenu města Karlovy Vary získá letos také Rotary Klub Karlovy Vary, za nezištnou podporu a propagaci města Karlovy Vary a místních zájmových organizací, zejména v oblasti donátorství a kultury.