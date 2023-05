„Karlovarskou kartu si může pořídit vlastně kdokoliv, kdo o ni projeví zájem, nemusí to být občan Karlových Varů, může to být dokonce člověk, který žije v zahraničí. Je to obdoba časového kupónu, takzvané lítačky. Existuje ve dvou podobách, a to buď jako klasická karta z plastu, kterou si držitel může dát do peněženky, a nebo v on – line formě, kterou si stáhneme jako aplikaci do telefonu,“ vysvětluje jednatel DPKV Lukáš Siřínek.

Jak dodává, Karlovarská karta navíc funguje i jako elektronická peněženka, na kterou si člověk může převést peníze.

Vraždy v kraji: Sokolovačku uškrtil, pak s ní měl sex. Tělo se našlo až za týdny

„Každý držitel Karlovarské karty, který ji využívá k přepravě v městské hromadné dopravě, má díky ní výhody, protože na základě ní mu vyjde jízdné levněji, než kdyby si ho kupoval jednorázově. Navíc určité věkové kategorie mají jízdu po městě díky kartě zcela zdarma,“ upozorňuje jednatel Siřínek.

Jsou to děti a mládež do 18 let, dále studenti od 18 do 26 let, kteří musí předložit potvrzení o studiu, a pak senioři, tedy občané starší 65 let. „Tyto skupiny obyvatel platí v případě meziměstské dopravy z jízdného jen polovinu. Tyto výhody se týkají všech meziměstských spojů na území České republiky, a tedy i třeba linky mezi Karlovými Vary a Prahou,“ pokračuje šéf dopravního podniku. Ztrátu 50 procent z tržeb na přepravě na meziměstských spojích pak přepravcům kompenzuje ministerstvo dopravy, které rozhoduje o výši aktuální slevy. „Díky tomu, že je Karlovarská karta v uceleném systému ještě s dalšíma dvěma, mohou její držitelé získat například slevu při návštěvě Zoologické zahrady v Plzni,“ dodává Siřínek. Volné nebo zlevněné vstupy nabízí karta na více než čtyřiceti památkách a dalších atraktivních návštěvních místech.

Zvýhodněné jízdné nabízí svým cestujícím také společnost akciová společnost Autobusy Karlovy Vary (AKV), která registruje Čipovou kartu. Díky ní získají lidé slevu pět procent ze základního jízdného na linkách společnosti v Karlovarském kraji a dálkových linkách. Na území Karlovarského kraje ji mohou rovněž cestující použít jako nosič předplatních jízdenek Integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje. Vybrané kategorie, tedy děti, studenti a senioři, mají rovněž cestování u AKV levnější, ale jen v případě, pokud vlastní čipovou kartu. Pak jim je účtován poloviční tarif. Stejné výhody mají i občané s invaliditou ve třetím stupni.

VIDEO: Sakury zdobí Moskevskou ulici už více než 20 let. Krásné období ale končí

Standardní cena za jízdu autobusem z Karlových Varů do Prahy se v současné době pohybuje kolem 150 korun. Například s FlixBusem nejlevnější jízdenka vyjde na 140 korun. Zvýhodněné skupiny z Karlovarské karty za ni zaplatí ale jen 70 korun. Levněji se dá cestovat ale i s kreditovou jízdenkou, kterou vydává společnost Regiojet. Takzvaná otevřená jízdenka, kdy si člověk nevybere konkrétní datum cesty, je totiž u tohoto přepravce k mání od 164 korun, pro držitele karty pak od 139. Kreditovou jízdenku lze uplatnit nejen na autobusových linkách, ale i na těch vlakových. Výhody se týkají českých a navíc i slovenských vnitrostátních linek a také na vybraných mezinárodních spojích. Také v případě této platformy platí, že studenti, senioři i děti s ní cestují ještě levněji.

V Sokolově si cestující od března připlatí za jízdné v MHD. Zvýší se cena jednorázového i měsíčního jízdného, které místní využívají nejvíce. Zdražení je nižší, než se původně předpokládalo. Základní jízdné pro dospělého stálo dosud v Sokolově 25 korun, po zdražení by stojí od 1. března 27 korun. Jízdné pro děti či seniory zdražilo pouze o korunu, vyjde tedy na 13 korun. Výhodněji nakoupí lidé s čipovou, ale i bankovní kartou. Plné jízdné placené takto zdraží ze současných 15 na 17 korun, zvýhodněné ze sedmi na osm korun. Jízdenka platná měsíc zdraží o 50 korun, dospělí nově zaplatí 450 korun a studenti a důchodci 250. Roční jízdenka bude beze změny.

Podle místostarosty Sokolova Jana Picky jde stále o jednu z nejlevnějších MHD v regionu. Dopravce původně navrhoval zdražení o pět korun. „Diskutovali jsme i návrh Lignety, abychom zvedli jízdné o pět korun, a to tak, aby čtvrtletní výdaje, nemusely být na konci roku ještě kompenzovány. My jako starostové jsme se shodli na tom, že toto cestou nepůjdeme," říká Picka. Městskou hromadnou dopravu provozuje Ligneta v Sokolově a okolí od roku 2019. Do té doby to byly Autobusy Karlovy Vary. Kromě Sokolova obsluhuje také šest přilehlých obcí - Březovou, Lomnici, Citice, Těšovice, Svatavu a Dolní Rychnov. Smlouvu s Lignetou uzavřely do roku 2029.

Za předražené hřbitovy vrátí Vary téměř čtvrt milionu. Radní přiznali chybu

V Chebu teprve na začátku května skončily problémy kolem nového provozovatele městské hromadné dopravy. Starosta města Jan Vrba a jednatel společnosti Dopravní podnik Cheb Tomáš Trtek podepsali desetiletý kontrakt. Nový dopravce v Chebu funguje už začátku roku. Kvůli podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže však nebylo možné uzavřít standardní dlouhodobou smlouvu. Byla tak podepsána jen na rok a k podpisu dlouhodobého kontraktu tak došlo až nyní. Dopravní podnik Cheb tak může pořídit jedenáct nových autobusů na stlačený zemní plyn (CNG) za zhruba 65 milionů korun, na které získal dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 85 procent nákladů.

Cestujícím vadilo několik věcí. Šlo například o nevyhovující číslování linek či podle nich nelogické odjezdy autobusů, při kterých na sebe linky nenavazují. Dále jim vadila velká zpoždění autobusů MHD, nedostatečná kapacita ve špičkách a také problémy při vydávání Chebské karty. Nový dopravce je ujistil, že udělá všechno pro zlepšení situace. „Dostali jsme se do nekomfortní situace, kdy jsme se v hektickém předvánočním čase snažili vše dotáhnout do konce,“ uvádí Tomáš Trtek, jednatel společnosti Dopravní podnik Cheb.

Základní jízdné dospělého v hotovosti je nyní 20 korun. Bezplatnou přepravu mají děti do 6 let, studenti a důchodci nad 65 let s doloženým trvalým pobytem ve městě Cheb, představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, příslušníci Městské policie Cheb ve stejnokroji, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a psa. Pořídit si lze i Chebskou kartu. Je to bezkontaktní paměťová čipová karta, která slouží jako elektronický nosič jízdného v městské dopravě v Chebu. Funguje zároveň jako elektronická peněženka pro nákup jízdenky ve vozidlech MHD a na zaplacení parkovného v Karlových Varech a v Plzni. Chebská karta je součástí systému Plzeňská karta, který sdružuje Plzeňskou kartu, Karlovarskou kartu a Marjánku – kartu používanou v Mariánských Lázních.