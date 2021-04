Oblíbená část Karlových Varů Tašovice je částečně tvořena z obytné zástavby, částečně z chatové oblasti. Právě tou v její horní části vede dva roky i nová ulice nazvaná V Chatách. Velká část této komunikace ale desítky let nebyla opravena. Výtluky a poškození na některých místech jsou natolik enormní, že tudy řidiči odmítají jezdit. Mnohdy však nemají jinou možnost.

V dolní části chatové oblasti, která vede kolem řeky, přitom prochází luxusní komunikace, jež je součástí oblíbené cyklostezky. Chatařům a obyvatelům docházela opakovaně trpělivost, protože jejich prosby nebyly na radnici nikdy vyslyšeny. A tak se snažili si silnici opravovat sami – různě ji vysypávali šotolinou, a jeden z úseků se dokonce snažili vybetonovat. Provizorní řešení ovšem nesloužilo dlouho, a tak se díry objevily znovu.

Vedení radnice má nyní pro všechny tamější vlastníky nemovitosti dobrou zprávu. Silnici nechá opravit.

„Stav komunikace je opravdu hrozný. Není to tak dlouho, co jsem si tu utrhla výfuk a poškodila i nárazník. Vím, kde jsou jaké díry, a jezdím tu velmi pomalu, stejně se to stalo. Už je prostě potřeba, aby to město řešilo. Jsme sice chataři, objekt nevyužíváme k trvalému bydlení, jezdím sem ale stejně denně. I my platíme daně z nemovitosti. Máme přece nárok na silnici, na níž si nebudeme ničit auta,“ posteskla si chatařka Hana Brožová.

Kvůli pandemii se mnoho lidí z tamějších nemovitostí snaží dolní komunikaci, která je naopak ve výborném stavu, vyhýbat. „Jsou tam procesí lidí, kteří proudí na procházky i do Svatošských skal. Učím svého čtyřletého syna jezdit na kole. Dolní cesta je pro to úplně ideální, ale tam teď nepůjdeme. Se synem tak jezdím na horní silnici, která je samá díra a nerovnost. Navíc dolem ani nechceme jezdit kvůli velké frekvenci lidí, vždyť se tu pohybují samé malé děti,“ uvedla další chatařka, která si ale nepřála být jmenována.

Náměstek primátorky Petr Bursík (ODS) nejdříve reagoval, že vlastníci tamních nemovitostí mají vysoké nároky, které nyní nemůže město splnit. „Tato lokalita je určená pro rekreaci. Lidé si tam ale udělali trvalé bydlení, přičemž takový charakter daná oblast nemá. Je tam proto velká frekvence lidí,“ reagoval náměstek primátorky. „Město má nyní před sebou mnohem výraznější akce. Jen běžná údržba všech našich komunikací včetně chodníků nás bude letos stát 27,5 milionu korun, jen na samotné silnice půjde 20,5 milionu. Nejsou zkrátka peníze.“

Nakonec ale náměstek Bursík přislíbil, že ulici V Chatách nechá město opravit. O provizorní řešení přitom nepůjde. „Musíme počkat na větší úsek, který se bude ve městě frézovat. Zatím tomu ale počasí příliš nepřeje. Pak tento materiál použijeme do Tašovic na frézovaný podklad, na který následně půjde postřik. Tím se povrch slepí. Nepůjde sice o zcela novou silnici, ale i tato oprava nějaké roky vydrží. Předpokládám, že se do toho pustíme během května,“ vzkázal Bursík chatařům.