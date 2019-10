„Je to náš majetek a nedokázali jsme najít pro tuto budovu využití. Nyní přišel nápad přestavět objekt na byty, což nám přijde zajímavé a uvažujeme, že do rozpočtu na příští rok dáme částku zhruba dva miliony korun na přípravu projektua průzkum budovy,“ říká starosta Ostrova Jan Bureš, který si Myslivnu osobně prošel.

Je velmi mile překvapen, že není zas tak zchátralá, jak by se na první pohled dalo čekat. „Důležité je, že je tam sucho. V objektu je také vybouráno hodně zdí a není tam moc nepořádku,“ dodává starosta.

Pokud zastupitelé záměr odsouhlasí, mohl by v přízemní části Myslivny vzniknout nebytový prostor, který by měl sloužit jako prodejna nebo galerie, a byty by byly v dalších patrech. „Jednat by se mělo o luxusnější byty, tak jako v areálu kláštera. Byty ale budou městské, stejně jako v již zmiňovaném klášteře,“ doplňuje starosta, který předpokládá, že architekti navrhnou finální podobu rekonstruovaného objektu tak, aby zapadal do historické části města.

Nápad na přestavbu Myslivny pro bydlení se líbí také místním, kterým není osud opuštěného objektu lhostejný. „Kéž by se už s tímto na první pohled pěkným domem začalo něco dít. Vždyť je to ostuda města, a navíc hned vedle zámku a současné radnice,“ uvedl Jaroslav Souček z Ostrova.