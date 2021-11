Avizovaní dva čeští podnikatelé, kteří o památkově chráněnou nemovitost s desítkami pokojů, dvěma věžemi, pseudogotickou kaplí a nádherným dvanáctihektarovým parkem, projevili zájem, se dosud nevyjádřili. Zámek nabídli k prodeji Rusové, kteří jej koupili v roce 1993.

Podle Radana Večerky, konzultanta obce Stružná pro záležitosti zámku, prodej ale stále neusnul. „Zástupci realitní kanceláře, která má transakci na starosti, uvedli, že smlouvy finišují. Ale to jsem už slyšel třikrát,“ dodal Radan Večerka. Cenu sice už dříve sdělit odmítl, podle informací Deníku jde přibližně o třicet milionů korun.

„Zámek není v dobrém stavu, roky chátrá, na což upozornili i památkáři. V budově řádí dřevomorka a podlahy se propadají. Náklady na jeho obnovu odhaduji na půl miliardy. Předpokládám, že roční provoz vyjde nového majitele až na 15 milionů,“ vylíčil stav nemovitosti Radan Večerka. Třicet milionů za zámeckou nemovitost by tak podle něj bylo odpovídajících dané situaci.

Zámek Stružná, který do devadesátých let obývala armáda, po níž zde zbyly erby varšavských vojsk, nápisy oslavující socialismus či supertajný bunkr, koupilo začátkem devadesátých let několik realitních pražských makléřů za sedm milionů korun. Podle všeho ale na výhodný kšeft, protože ho za dvojnásobek obratem prodali podnikateli financovanému z Běloruska.

„Traduje se, že zámek byl pořízen jako sídlo pro bývalého premiéra RF Černomyrdina,“ nastínil jednu z tajemných verzí Radan Večerka. (kali)