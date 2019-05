Vzhledem k tomu, že tyto domy mají i nadále charakter rekreačního objektu, není na výstavbu sítí možné využít žádný dotační titul. A obce tak velké investice ze svých rozpočtů nezvládnou.

„Těch lokalit, které nyní řešíme, je na Karlovarsku celá řada. Je to například Andělská Hora, Velký Rybník či chatová část Tašovice v Karlových Varech. Všude jde o stejný problém – o rekreační objekty, které lidi začali užívat trvale. Na to ale nelze využít státní dotaci. A pro nás to priorita není,“ říká technický náměstek Vodáren a kanalizací Karlovy Vary (VAK) Zdeněk Frček.

A právě s Velkým Rybníkem vyvstal nyní nadregionální problém, který zřejmě vyústí v iniciativu na změnu příslušných zákonů. „Máme zde připravený projekt na kanalizaci v rekreační oblasti Velký Rybník, jejíž rozpočet je odhadován přes pět milionů korun. Naše město má dvacetimilionový rozpočet, takže z našich peněz takovou akci nezvládneme. Požádali jsme proto o pomoc kraj, který nám vyhověl. Má to ovšem své ale,“ konstatuje Martin Maleček, starosta Hroznětína, pod který Velký Rybník spadá.

Karlovarský kraj je ochoten přispět na akci zatím částkou dva miliony korun. „Mám tu před sebou dotační smlouvu s Karlovarským krajem, ale zatím jsme ji nepodepsali. Nemáme totiž záruku, že na zbývající části kanalizace bychom měli peníze. Zrušit ji ale nechceme. Rozhodneme o tom až během června,“ pokračuje starosta Maleček.

Vysvětluje, že rekreační oblast se na tu s trvalým obydlím nedá v územním plánu změnit. Neodpovídá tomu ani infrastruktura, protože v takových lokalitách nebývají ani řádné komunikace. „Nezbude nám nic jiného než iniciovat na ministerstvech patřičné změny,“ upozorňuje Maleček.

A nejinak tomu je i v případě ulice V Chatách v Tašovicích v Karlových Varech. I zde je otázkou, kdo výstavbu kanalizace zaplatí. „Město nás vyzvalo, abychom zpracovali na kanalizaci projektovou dokumentaci. Ani tady nevíme, jaké bude financování,“ konstatuje náměstek VAKu Frček.

„Výstavba kanalizace v lokalitě V Chatách bude investiční akcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Část nákladů, konkrétně za přípojky, ponesou i vlastníci nemovitostí v dané lokalitě,“ uvádí mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Dodává, že město Karlovy Vary z pozice svého členství v tomto sdružení dlouho usilovalo o to, aby výstavba kanalizace v Tašovicích byla zařazena mezi prioritní investiční akce.

„Lokalitami, kde by případně mohla být budována kanalizace ´dodatečně´, jsou i další zahrádkářské kolonie. Charakter těchto osad se postupem času mění, mění se způsob užívání – lidé chatky, přístřešky a další zařízení zahrádek využívají i k delšímu pobytu, například jako letní bydlení, k celoročnímu bydlení a podobně,“ říká mluvčí Kyselá.

Doplňuje, že u zahrádkářských kolonií na pozemcích města se ale v současné době s budováním kanalizace nepočítá.